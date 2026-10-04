Nemzeti Sportrádió

László Csabának kell benntartania az előző három évben dobogós helyen végző sereghajtót

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.04. 11:51
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László Csaba (Fotó: Facebook, KF Vllaznia - Faqja Zyrtare)
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légiósok László Csaba Vllaznia Albánia
László Csaba lett az albán labdarúgó-bajnokságban (Kategoria Superiore) sereghajtó Vllaznia csapatának vezetőedzője.

László Csaba Magyarországon Lothar Matthäus segítőjeként a magyar válogatottnál dolgozott, majd az NB I-ben irányította a Ferencvárost és az MTK-t. Ezenkívül Ugandában és Litvániában szövetségi kapitány volt, de vezetőedzőként tevékenykedett Skóciában, Belgiumban, Indiában, valamint Dunaszerdahelyen, Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön is, 2025 nyara óta nem volt csapata.

A 62 éves szakember október elején a Vllazniához írt alá, amely csalódást keltően kezdte az idényt: az első öt fordulóban csak két pontot szerzett, pedig az előző három bajnokságban kivétel nélkül dobogós volt. A tízszeres albán bajnok ezután menesztette Edi Martinit, aki 2025 nyara óta irányította a csapatot. Az 51 éves edző irányításával a shkodraiak az alapszakaszt még az élen zárták, de a rájátszásban visszacsúsztak a harmadik helyre a 2025–2026-os idényben.

László október 11-én mutatkozik be a kispadon, a Vllaznia azt a Dinamo Cityt fogadja, amely öt bajnokijából négyet megnyert, és a harmadik helyen áll, egy ponttal lemaradva a listavezető durresi Teutától. Az erdélyi születésű szakember már meg is tartotta első edzését új csapatánál.

A Vllaznia keretében ott van a korábbi fehérvári szélső, Lirim Kastrati is, aki ebben a bajnokságban még nem kapott szerepet, az előző idényben 26 meccsen kétszer volt eredményes a Kategoria Superiorében.

 

légiósok László Csaba Vllaznia Albánia
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