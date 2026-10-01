Baj van, ha a kapus a legjobb – góllövő csatár kerestetik!

SOKAT ELÁRUL egy-egy csapat teljesítményéről, ha a kapusa a legjobb – a magyar válogatott mindkét Nemzetek Ligája-meccsén ez volt a helyzet lapunk osztályzatai alapján. Tóth Balázs az ukránok ellen a még nagyobb különbségű vereségtől mentette meg a nemzeti együttest, Belfastban meg három védésével és néhány magabiztos kijövetelével tartottuk a 0–0-t. Ez is valami. Persze a közvélemény azt gondolta, az első két összecsapás után minimum négy pontunk lesz, és nem a keservesen begyűjtött egy, aki viszont valamivel alaposabban vizsgálta az ellenfeleket – pláne, ha közben sikerült magáról lefejtenie az elfogultság palástját –, joggal gondolhatta úgy, ebben a csoportban ugyanúgy lehetünk negyedikek, mint elsők.

Ha nincsenek sérültjeink (de voltak-lettek), ha a kulcsjátékosaink egytől egyig rendelkezésre állnak, ráadásul formában is vannak, ha mi szerezzük a meccseken az első gólt (hol az az egy, ugye?), ha a Marco Rossi által is emlegetett, korábban többször is mellénk szegődő szerencse kitart, meglehet a csoportelsőség. Ám ha e feltételek többsége hibádzik, a negyedik hely is benne van a pakliban – sőt, eddig inkább az néz ki nekünk. A sérülésekkel kapcsolatban egy apró közbevetés: az MLSZ tájékoztatása szerint Bolla Bendegúz bokaficama a véltnél enyhébb, a bécsi Rapid védője „csupán bokazúzódást és rándulást szenvedett”, remélhetőleg viszonylag hamar újra bevethető lesz.

De éppen a sérülések miatt érdemes Marco Rossi egyik megjegyzését idézni, mert eléggé árulkodó: „Ha Tóth Rajmund felépül, nem hívok be új játékost. Bár őszintén szólva nemigen tudok olyan labdarúgót, akár Magyarországon játszót, akár külföldön légióskodót, akit behívhatnék.”

És itt jutunk el a válogatott és a magyar futball alapvető problémájáig: hogy nincs elég minőségi labdarúgónk. Az elmúlt másfél évtized legnagyobb szemfényvesztése volt azt hirdetni, a magyar futball jó, hogy úgy fejlődik, mint még soha, hogy „meglássuk, jönnek mingyá’ a új Détárik”. Hát nem jöttek. Mert a magyar futball nem jó. A válogatott – a körülményekhez képest – jó (volt). Méghozzá azért, mert Marco Rossi személyében az MLSZ talált egy remek trénert, meg olyan futballisták alkották a magot, akik nem a honi utánpótlásrendszerből jöttek. Ha kicsit nyersebben akarunk fogalmazni: akik hírből sem ismerik a sok milliárdból dotált magyar akadémiai szisztémát. Szoboszlai Dominik, Varga Barnabás, Willi Orbán, Kerkez Milos, Szalai Attila, Loic Nego, Fiola Attila, Bolla Bendegúz, Callum Styles egyike sem honi akadémián nőtt fel, és bármennyire is fáj ezt kimondani, ez a nagy szerencséjük.

Ez persze sokkal hosszabb elemzés témája lehetne, és lapunk a jövőben bizonyára foglalkozik is még vele, de nagyon szomorú, hogy ilyen infrastruktúra mellett, ennyi pénzből sem sikerült FUTBALLISTÁKAT nevelni. És ez a legdrámaibb, hogy az a rengeteg milliárd inkább a kényelmet konzerválta (meg csurrant-cseppent ide-oda), semmint a szakmai fejlődés záloga lett volna.

Úgyhogy ez a kis szösszenet nem a jelenlegi válogatott szapulásáról szól. Ők most is ugyanúgy kiteszik a szívüket a pályára, ahogyan eddig. Ugyanúgy akarják a sikert, mint amikor az angolokat és a németeket verték meg (utóbbiakat Szalai Ádámnak a góljával, aki korából fakadóan ugyancsak nem töltött el egy percet sem magyar akadémián, manapság viszont éppen értük tehetne viszonylag sokat).

Szóval ahhoz, hogy az az NL-sorozat ne legyen megismételhetetlen csoda, el kellene kezdeni alapjaiban megváltoztatni az itthoni képzést.

Addig jobb híján azzal is megelégednénk, ha megszületne az idei sorozat első magyar gólja…

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

B-LIGA

2. CSOPORT

Péntek, 20.45: MAGYARORSZÁG–Grúzia, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

1. forduló. Szeptember 25., péntek

Grúzia–Észak-Írország 0–1

Magyarország–Ukrajna 0–1

2. forduló. Szeptember 28., hétfő

Grúzia–Ukrajna 0–0

Észak-Írország–Magyarország 0–0

3. forduló. Október 2., péntek

20.45: Magyarország–Grúzia

20.45: Ukrajna–Észak-Írország

4. forduló. Október 5., hétfő

20.45: Ukrajna–Magyarország

20.45: Észak-Írország–Grúzia

5. forduló. November 14., szombat

18.00: Grúzia–Magyarország

20.45: Észak-Írország–Ukrajna

6. forduló. November 17., kedd

20.45: Magyarország–Észak-Írország

20.45: Ukrajna–Grúzia