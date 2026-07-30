Nemzeti Sportrádió

A vb-n szereplő norvégot nézték ki Gulácsi helyére – sajtóhír

2026.07.30. 12:59
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Nyland a vb-n a negyeddöntőbe jutott a norvég válogatottal, az új idényt pedig már korábbi klubjánál, az RB Leipzignél meg – ha Guláxsi Péter távozik (Fotó: AFP)
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Örjan Nyland Gulácsi Péter RB Leipzig
Bár spanyol sajtóhírek alapján szerdán beszámoltunk róla, hogy egyelőre elakadt Gulácsi Péter Villarrealba igazolása, a német Bild szerint az RB Leipzig már a magyar kapus helyére kiszemelt norvég válogatott Örjan Nyland szerződtetéséről tárgyal.
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Noha korábban arról lehetett tudni, hogy a 36 éves magyar kapus és a Villarreal már megegyezett egymással, szerdára kiderült, talán mégsem.

 

A Bild továbbra is biztosra veszi, hogy Gulácsi Péter a Villarrealban folytatja pályafutását (a lap szerint megszületett az egyezség a kapussal, aki kettő plusz egy évre írhat alá) – dacára annak, hogy spanyol sajtóhírek szerint megakadtak az egyeztetések –, a német lap szerint az RB Leipzig már megkezdte a tárgyalásokat a pótlására kiszemelt, 35 éves Örjan Nylanddal.

A világbajnokságon a norvég válogatottal nyolc közé jutó, a vb-n öt mérkőzésen védő Nyland a 2022–2023-as idényben már szerepelt az RB Leipzigben, amikor Gulácsi sérült volt, de így is csak két bajnokin védett. Akkor elsősorban Janis Blaswich cseréje volt, most pedig a belga Maarten Vandevoordt mögé érkezhetne második számú kapusnak. Nyland az előző idényben a Sevillában szerepelt, ám csupán hét tétmeccsen védett, és szerződése lejártával elhagyta a klubot, jelenleg szabadon igazolható.   

Örjan Nyland Gulácsi Péter RB Leipzig
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