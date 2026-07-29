Nemzeti Sportrádió

Vb-bronzérmes csapattársat kapott Varga Barnabás – hivatalos

R. D. P.R. D. P.
2026.07.29. 12:31
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Meg is volt az első futóedzés (Fotó: AEK Athén)
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Lovro Majer Varga Barnabás átigazolás AEK Athén
A Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette a horvát válogatott középpályást, Lovro Majert. A 28 éves futballista a német VfL Wolfsburgtól érkezett, és 2030 nyaráig szóló szerződést írt alá.

Lovro Majer 1998-ban született Zágrábban, profi pályafutását a Lokomotiva Zagreb színeiben kezdte 2016-ban. Két évvel később a Dinamo Zagreb játékosa lett, amellyel három bajnoki címet és egy kupagyőzelmet ünnepelhetett.

2021 nyarán 13 millió euróért igazolt a francia Rennes-hez, amelyben minden sorozatot figyelembe véve 79 mérkőzésen kilenc gólt szerzett és 16 gólpasszt adott.

Két évvel később már mintegy 25 millió euróért a Wolfsburghoz került. A Bundesligában eltöltött három idény során összesen 75 tétmérkőzésen lépett pályára, tíz gólt szerzett és 11 asszisztot jegyzett.

Majer 2019 óta tagja a horvát válogatottnak, amelyben eddig 38 alkalommal szerepelt és kilenc gólt szerzett. Ott volt a 2022-es katari világbajnokságon is: gólt szerzett a Kanada elleni győztes meccsen (4–1), valamint értékesítette a tizenegyesét a Brazília elleni negyeddöntőben, amelyet Horvátország megnyert, mielőtt bronzérmes lett.

 

Lovro Majer Varga Barnabás átigazolás AEK Athén
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