Kosárlabda: vereséggel kezdte az Eb-t az U18-as leányválogatott

A Laczka Miklós vezette U18-as leány kosárlabda-válogatott szombat délután megkezdte szereplését a svédországi Európa-bajnokságon. A mieink az első csoportmeccsüket a franciákkal játszották.

A magyar csapatnak összességében nem sok esélye volt a végső győzelemre is esélyes riválissal szemben, és 70–49-re alulmaradt a nyitó fordulóban.

Folytatás vasárnap kora délután a németek ellen.

U18-AS LEÁNY EURÓPA-BAJNOKSÁG, STOCKHOLM (SVÉDORSZÁG)

Csoportkör, első meccs

Magyarország–Franciaország 49–70 (6–15, 12–20, 12–17, 19–18)

Magyarország: Josepovits 8, Babay-Bognár -, Ocsenás 7/3, Kárpáthegyi 5, Biczó 7/3. Csere: Tatai 2, Puskás 2, Tálosi 2, Gálos 3, Dinnyés 4, Csaplár-Nagy 9, Bori -.

Franciaország: Broliron 13/9, Courbot 7/3, Marcin 6, Jean-Louis 4, Sevaux 14/3. Csere: Ravin -, Greusard 7, Leray 8/6, Kolissoko 3/3, Thermoz-Lorciere 8, Gibrat -, Polyte -.

(Kiemelt kép forrása: FIBA)