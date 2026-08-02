Szoboszlai a legesélyesebb, hogy a Liverpool csapatkapitány-helyettese legyen – sajtóhír

Ahogy megírtuk, Virgil van Dijk távollétében Szoboszlai Dominik volt a csapatkapitány a Wrexham elleni felkészülési mérkőzésen, de amikor a magyar játékost lecserélték a felkészülési mérkőzésen, kisebb perpatvar alakult ki, hogy ki kapja a kapitányi karszalagot. Igaz, a következő edzésen már úgy tűnt, nyoma sincs a feszültségnek, Kosztasz Cimikasz, Curtis Jones és Szoboszlai viccelődött egymással.

Szoboszlai egyébként a Liverpool első tengerentúli mérkőzésén is viselte a karszalagot; akkor Joe Gomez, majd az ő sérülése után Cimikasz volt a csapatkapitány, tőle örökölte meg a szünetben beálló magyar légiós (aki aztán góllal és gólpasszal járult hozzá a Sunderland 4–2-es legyőzéséhez).

A The Athletic is kitért a cikkében a Liverpool csapatkapitány-helyettesi kérdésének. Cimikasz ugyan öt évvel idősebb Jonesnál, de a keretben betöltött státuszát tekintve nem mondható, hogy előtte állna, ráadásul Jones korábban három mérkőzésen is „cséká” volt. Az angol középpályás liverpooli jövője azonban kérdéses, mivel egy év van a szerződéséből, és egyelőre nem sikerült vele megegyezni a hosszabbításról, miközben az Inter továbbra is vinné. Andoni Iraola vezetőedző egyébként a múlt héten arról nyilatkozott, még nem döntötte el, hogy ki lesz Andy Robertson után a csapatkapitány-helyettes. A The Athletic szerint viszont Szoboszlai Dominik a legesélyesebb arra, hogy Virgil van Dijk helyettese legyen.

„Tanácsokkal látta el a fiatalokat és támogatta őket. Emellett az edzéseken is az élen járt” – írta a lap.

A Liverpool vasárnap este Chicagóban a Leeds Uniteddel csap össze. Kérdés, hogy Jérémy Jacquet játszhat-e, a nyáron igazolt francia védő ugyanis február óta nem volt pályán a vállműtéte miatt. Federico Chiesa a Wrexham elleni meccset betegség miatt hagyta ki, de most visszatérhet. Conor Bradley és Joe Gomez sérüléssel bajlódik.