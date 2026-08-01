Bobál Gergely góllal mutatkozott be Romániában

Csereként beállva szerzett pontot érő gólt Bobály Gergely a román másodosztály nyitó fordulójában. A 30 éves csatár a nyáron szerződött az élvonalból két idény után kiesett Unirea Sloboziához, amely szombat délelőtt a nagyváradi Bodola Gyula-stadionban kezdte el az idényt. Ilie Poenaru, az Unirea edzője az 58. percben, 1–0-ás hazai vezetésnél küldte pályára a magyar támadót, aki a 83. percben, egy szépen kijátszott támadást végén 7 méterről a bal alsó sarokba helyezte a labdát. A hátrálevő időben már nem változott az eredményt, így a Slobozia egy szintén feljutásra pályázó csapat otthonában indította az alapszakaszt.

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA, A VIDEÓ BOBÁL GÓLJÁVAL INDUL

Egy másik feljutási rangadón Demeter Zsombor és Kocsis Bence csapata, az ASA Marosvásárhely egygólos vereséget szenvedett Resicabányán.

ROMÁNIA, LIGA 2, ELSŐ FORDULÓ:

FC Bihor Nagyvárad–Unirea Slobozia 1–1

Slobozia: Bobál Gergely az 58. percben állt be, a 83. percben ő szerezte csapata gólját

Resicabánya–ASA Marosvásárhely 2–1

Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Kocsis Bencét az 57. percben cserélték be

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