Ellenfelet kapott a Ferencváros női együttese a Bajnokok Ligájában

A Ferencváros női labdarúgó-csapata sorozatban hetedszer lett bajnok tavasszal, így Albert Flórián gárdája ismét a Bajnokok Ligájában szerepelhet. A Fradi a második selejtezőkörben kezd, kiemeltként, így először az 1. selejtezőcsoport győztesével kell majd megküzdenie.

A magyar bajnok ellenfele a görög PAOK, az azeri Neftci Baku, az izraeli Hapoel Jeruzsálem és a montenegrói Buducsnoszt négyeséből kerül majd ki.

Ha a négycsapatos minitorna első meccsét, vagyis az elődöntőt sikerrel veszi a Fradi, akkor vélhetően a norvég bajnok SK Brann lehet az ellenfél.

A minitorna első meccseit augusztus 5-én rendezik, míg a döntőre három nappal később kerül sor.

Ha a Fradi továbbjut, a Bajnok Ligája-főtáblára kerülésért még egy oda-vissza vágós párharcot kell megvívnia sikerrel.