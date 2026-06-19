Nemzeti Sportrádió

Ellenfelet kapott a Ferencváros női együttese a Bajnokok Ligájában

K. T.K. T.
2026.06.19. 09:13
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A Fradinak két kört kell mennie a főtábláért (Fotó: Dömötör Csaba)
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Az FTC kilencszeres bajnok csapata a legrangosabb európai sorozat selejtezőjének második körében kapcsolódik be. Az UEFA csütörtökön Nyonban sorsolt.

A Ferencváros női labdarúgó-csapata sorozatban hetedszer lett bajnok tavasszal, így Albert Flórián gárdája ismét a Bajnokok Ligájában szerepelhet. A Fradi a második selejtezőkörben kezd, kiemeltként, így először az 1. selejtezőcsoport győztesével kell majd megküzdenie.

A magyar bajnok ellenfele a görög PAOK, az azeri Neftci Baku, az izraeli Hapoel Jeruzsálem és a montenegrói Buducsnoszt négyeséből kerül majd ki.

Ha a négycsapatos minitorna első meccsét, vagyis az elődöntőt sikerrel veszi a Fradi, akkor vélhetően a norvég bajnok SK Brann lehet az ellenfél. 

A minitorna első meccseit augusztus 5-én rendezik, míg a döntőre három nappal később kerül sor. 

Ha a Fradi továbbjut, a Bajnok Ligája-főtáblára kerülésért még egy oda-vissza vágós párharcot kell megvívnia sikerrel.

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