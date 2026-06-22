Azeri ellenfelek várnak a Fradira az ausztriai edzőtáborban

A Ferencváros labdarúgócsapata kedden, a nyári felkészülési harmadik hetében ausztriai edzőútáborba utazik, ahol két azeri csapattal játszik majd edzőmeccset. Előbb vasárnap a bajnok FK Sabah lesz az ellenfél Wörglben, majd jövő szerdán az erzüstérmes Qarabag ellen lép pályára az FTC Kirchdorfban, utóbbival az elmúlt években többször is találkozott a Fradi a nemzetközi kupákban. Az edzőmeccseket a Ferencváros szurkolói élőben, illetve utólag is megtekinthetik majd a FradiMédia YouTube+ csatornáján. Borbély Balázs egüttese július 2.-ig készül Asuztriában.



A FERENCVÁROS NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 9.

Edzőtábor: Ausztria, június 23. és július 2.

Felkészülési mérkőzések:

Ausztria

Június 28. (vasárnap), 16.30: Ferencváros–FK Sabah (azeri)

Július 1. (szerda), 17.30: Ferencváros–Qarabag (azeri)