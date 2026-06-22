Nemzeti Sportrádió

Azeri ellenfelek várnak a Fradira az ausztriai edzőtáborban

2026.06.22. 09:08
null
A Ferencváros két edzőmeccset játszik Ausztriában (Forrás: fradi.hu)
Címkék
FK Sabah felkészülés Qarabag Ferencváros
A Ferencváros labdarúgócsapata keddtől ausztriai edzőtáborban folytatja a nyári felkészülést – a fradi.hu közzétette az ausztriai edzőtáborban tervezett felkészülési mérkőzések programját.

 

A Ferencváros labdarúgócsapata kedden, a nyári felkészülési harmadik hetében ausztriai edzőútáborba utazik, ahol két azeri csapattal játszik majd edzőmeccset. Előbb vasárnap a bajnok FK Sabah lesz az ellenfél Wörglben, majd jövő szerdán az erzüstérmes Qarabag ellen lép pályára az FTC Kirchdorfban, utóbbival az elmúlt években többször is találkozott a Fradi a nemzetközi kupákban. Az edzőmeccseket a Ferencváros szurkolói élőben, illetve utólag is megtekinthetik majd a FradiMédia YouTube+ csatornáján. Borbély Balázs egüttese július 2.-ig készül Asuztriában.
 

A FERENCVÁROS NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
A felkészülés kezdete: június 9.
Edzőtábor:  Ausztria, június 23. és július 2.
Felkészülési mérkőzések:
Ausztria
Június 28. (vasárnap), 16.30: Ferencváros–FK Sabah (azeri)
Július 1. (szerda), 17.30: Ferencváros–Qarabag (azeri) 

 

FK Sabah felkészülés Qarabag Ferencváros
Legfrissebb hírek

A francia másodosztályból igazolt védőt a Ferencváros – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.06.20. 19:27

A Fradi fölényes győzelmet aratott Borbély Balázs első meccsén

Labdarúgó NB I
2026.06.20. 15:16

Szabó István a Sepsi ellen mutatkozott be a Csíkszereda kispadján

Minden más foci
2026.06.20. 13:40

Felkészülés: tíz gólt szerzett első nyári mérkőzésén a Paks

Labdarúgó NB I
2026.06.20. 13:28

Nyéki Balázs: Látványosan jöttünk ki a nihilből

Vízilabda
2026.06.20. 11:48

Ebből új stílusú Ferencváros lesz – Borbola Bence jegyzete

Labdarúgó NB I
2026.06.19. 23:51

Borbély Balázs: Mindenki megkapja az esélyt a bizonyításra!

Labdarúgó NB I
2026.06.19. 18:46

Ellenfelet kapott a Ferencváros női együttese a Bajnokok Ligájában

Bajnokok Ligája
2026.06.19. 09:13
Ezek is érdekelhetik