A ZTE védője a Qarabaghoz szerződik – NS-infó

Sacha Tavolieri úgy értesült – akárcsak lapunk –, hogy Várkonyi Bence egymillió eurós átigazolási díj ellenében elhagyja a Zalaegerszeget, és hároméves szerződést köt a Qarabaggal.

A 24 éves hátvéd az MTK-ban nevelkedett, s 2021-ben mutatkozott be az NB I-ben. Egy kozármislenyi kölcsönjáték után három éve került a ZTE-hez, először kölcsönben, majd 2024 nyarán megvásárolta a játékjogát a zalai klub, amelyhez a Transfermarkt szerint 2027-ig köti szerződés, amely plusz egyéves opciót is tartalmaz. A belső védő az előző idényben 30 bajnokin és hat Magyar Kupa-mérkőzésen lépett pályára, összesen pedig 83 alkalommal szerepelt már az élvonalban.

A Qarabag ebben az idényben az Európa-liga selejtezőjében érdekelt, az első fordulóban az izlandi Vestrivel csap össze július 9-én és 16-án.

🇭🇺 Bence Várkonyi joins Qarabag from ZTE in a deal worth around €1M 💰



The 24-year-old centre-back is expected to sign a 3-year contract ✍️. A key starter for ZTE, he now takes the next step by joining Azerbaijan’s biggest club 🇦🇿🦅. pic.twitter.com/qd4RTIOCs6 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 29, 2026

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Kiss Máté (Ferencvárosi TC U17), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg), Rácz István (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)

Kiszemeltek: Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria)

Távozók: Csóka Dániel (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Mim Gergely (lejár a szerződése), Papp Csongor (lejár a szerződése), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár, kölcsön után végleg)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (Daniel Alves de Lima, brazil, Goianiense – Brazília)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Várkonyi Bence (Qarabag – Azerbajdzsán), Akpe Victory (nigériai, Benfica – Portugália, Rangers FC – Skócia)