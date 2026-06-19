Nemzeti Sportrádió

Kovács Mátyás a belga élvonalba igazolt – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.06.19. 17:39
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Kovács Mátyás (Fotó: MTK Budapest)
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Légiósok Kovács Mátyás La Louviere
A belga élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő La Louviere péntek délután hivatalos felületein jelentette be, hogy szerződtette Kovács Mátyást, aki legutóbb a Kassában szerepelt.

A belga klub közleménye szerint Kovács Mátyás kétéves megállapodást írt alá új csapatával, de a szerződés opcionálisan további egy évvel meghosszabbítható.

A 22 éves középpályás az MTK-tól érkezik, bár az előző idényben kölcsönben a szlovák élvonalban szereplő Kassában játszott, ahol 38 mérkőzésen lépett pályára és szerzett nyolc gólt, valamint kiosztott kilenc gólpasszt is.

A magyar U-válogatott Kovács Mátyás pályafutását Gödöllőn kezdte, ahol három évig futballozott, ezután a Vasas akadémiájára került, ahol négy évig nevelkedett, majd ezután került az MTK-hoz, ahol a felnőttek között is bemutatkozhatott. A 2022–2023-as idényt csapata a másodosztályban kezdte meg, viszont Kovács Mátyás alapemberré vált, és segített egyből visszakerülni az élvonalba. A 2024–2025-ös évadban kölcsönben a Fehérvár FC játékosa volt, majd a 2025–2026-os idényre újból kölcsönadta az MTK, ezúttal a Kassának.

 

Légiósok Kovács Mátyás La Louviere
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