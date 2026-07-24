Gulácsi Péter a Villarrealhoz igazolhat – sajtóhír
Sajtóértesülések szerint Gulácsi Péter a spanyol élvonalban szereplő Villarrealhoz szerződhet.
Az átigazolásokban jól értesült Fabrizio Romano csütörtök este arról posztolt, hogy Gulácsi Péter előrehaladott tárgyalásokat folytat a Villarreallal.
Az olasz transzferguru úgy tudja, hogy az 58-szoros válogatott magyar kapus már mindenben megegyezett a spanyolokkal, most a két klubnak kell megállapodnia az átigazolási díj kapcsán.
Gulácsinak még egy évre szóló szerződése van a Lipcsével, amely színeiben 2015 óta 362 mérkőzésen játszott, ebből 119-et hozott le kapott gól nélkül.
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