Nemzeti Sportrádió

Gulácsi Péter a Villarrealhoz igazolhat – sajtóhír

B. A. P.B. A. P.
2026.07.24. 09:22
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Több mint tíz év után válthat klubot Gulácsi Péter (Fotó: Getty Images)
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légiósok Gulácsi Péter sajtóhír Villarreal Leipzig
Sajtóértesülések szerint Gulácsi Péter a spanyol élvonalban szereplő Villarrealhoz szerződhet.

Az átigazolásokban jól értesült Fabrizio Romano csütörtök este arról posztolt, hogy Gulácsi Péter előrehaladott tárgyalásokat folytat a Villarreallal.

Az olasz transzferguru úgy tudja, hogy az 58-szoros válogatott magyar kapus már mindenben megegyezett a spanyolokkal, most a két klubnak kell megállapodnia az átigazolási díj kapcsán. 

Gulácsinak még egy évre szóló szerződése van a Lipcsével, amely színeiben 2015 óta 362 mérkőzésen játszott, ebből 119-et hozott le kapott gól nélkül.

 

légiósok Gulácsi Péter sajtóhír Villarreal Leipzig
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