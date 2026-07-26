MLS: újabb Gazdag Dániel-gól, a magyar légiós tizenegyesével nyert a Columbus

Columbus Crew–FC Cincinnati 2–1. Kevin Denkey góljával a vendégcsapat szerzett vezetést, Jamal Thiaré egyenlített, majd az első félidő ráadásában Gazdag Dániel értékesítette a végül győzelmet érő büntetőt. Gazdag – akit a 85. percben lecseréltek – az előző mérkőzésen is a kapuba talált, három gólnál jár ebben a bajnoki kiírásban. A Columbus felzárkózóban van, a legutóbbi négy mérkőzésén hét pontot zsákolt be, de még nincs rájátszást érő helyen.

Dániel Gazdag from the spot. 🎯@ColumbusCrew take the lead! pic.twitter.com/53nojYkmzO — Major League Soccer (@MLS) July 26, 2026

DC United–Toronto FC 2–1. A Toronto továbbra sem találja a jó irányt, sorozatban a 11. MLS-meccsén maradt győzelem nélkül. A torontóiak soraiban Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, amelyen a hazaiak szinte az utolsó utáni pillanatban, Tai Baribo tizenegyesével harcolták ki a győzelmet.

CF Montreal–Inter Miami 0–1. Lionel Messi még a szabadságát tölti, de ez nem akadályozta meg a floridai csapatot abban, hogy sorozatban hatodszor is győzzön. A Montreal elleni győztes gólt Luis Suárez „panenkázta” tizenegyesből; a gólöröm keretében felmutatta Germán Berterame mezét – a csapattárs súlyos fejsérülést szenvedett, mentők vitték el, abból a lökéses összefejelésből lett a büntető. Casemiro debütált a miami csapatban, végig is játszotta a mérkőzést, Pintér Dániel kispados volt.

¡DEFINICIÓN DE CRACK! 😮‍💨🇺🇾



Suárez le da la ventaja a @InterMiamiCF con un penal 'a lo Panenka'.



Celebración con dedicatoria especial para Germán Berterame. ❤️ pic.twitter.com/XqvhXf8FCx — MLS Español (@MLSes) July 26, 2026

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, ALAPSZAKASZ – CSOPORTÁLLÁSOK

Midpoint of the regular season for 13 clubs in the East. 👀 pic.twitter.com/MdLYSvg8uJ — Major League Soccer (@MLS) July 26, 2026