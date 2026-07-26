Nemzeti Sportrádió

MLS: újabb Gazdag Dániel-gól, a magyar légiós tizenegyesével nyert a Columbus

K. Zs.K. Zs.
2026.07.26. 08:49
Gazdag Dániel belőtte a tizenegyest, kezdődhetett az ünneplés (Fotó: Getty Images)
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légiósok Gazdag Dániel Columbus Crew
Gazdag Dániel lőtte be azt a tizenegyest, amelyikkel a Columbus Crew 2–1-re legyőzte vendégét, a Cincinnatit az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság (MLS) magyar idő szerint vasárnap hajnali programjában.

Columbus Crew–FC Cincinnati 2–1. Kevin Denkey góljával a vendégcsapat szerzett vezetést, Jamal Thiaré egyenlített, majd az első félidő ráadásában Gazdag Dániel értékesítette a végül győzelmet érő büntetőt. Gazdag – akit a 85. percben lecseréltek – az előző mérkőzésen is a kapuba talált, három gólnál jár ebben a bajnoki kiírásban. A Columbus felzárkózóban van, a legutóbbi négy mérkőzésén hét pontot zsákolt be, de még nincs rájátszást érő helyen.

DC United–Toronto FC 2–1. A Toronto továbbra sem találja a jó irányt, sorozatban a 11. MLS-meccsén maradt győzelem nélkül. A torontóiak soraiban Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, amelyen a hazaiak szinte az utolsó utáni pillanatban, Tai Baribo tizenegyesével harcolták ki a győzelmet.

CF Montreal–Inter Miami 0–1. Lionel Messi még a szabadságát tölti, de ez nem akadályozta meg a floridai csapatot abban, hogy sorozatban hatodszor is győzzön. A Montreal elleni győztes gólt Luis Suárez „panenkázta” tizenegyesből; a gólöröm keretében felmutatta Germán Berterame mezét – a csapattárs súlyos fejsérülést szenvedett, mentők vitték el, abból a lökéses összefejelésből lett a büntető. Casemiro debütált a miami csapatban, végig is játszotta a mérkőzést, Pintér Dániel kispados volt.

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