Átrok Zalán: Hiszem, hogy még sok van bennem

– Ha valaki 2023 augusztusában azt mondja, három év múlva a belga első osztályba szerződik, elhitte volna?

– Biztosan nem – mondta lapunknak adott interjújában Átrok Zalán, a Zulte-Waregem húszéves szélsője, akinek a játékjogát a múlt héten a hírek szerint egymillió euróért (körülbelül 360 millió forintért) megvette a belga klub az MTK Budapesttől. – Akkor, még a Honvéd játékosaként az NB II-ben a Haladás ellen elszakadt a keresztszalagom, ami nagyon megviselt. Mindössze tizenhét éves voltam, tele tervekkel és reménnyel, de a sérülés miatt egy évet ki kellett hagynom. Meglehet, furcsán hangzik, de utólag visszatekintve talán ez a sérülés kellett ahhoz, hogy ma a Zulte-Waregem játékosa lehessek. Abban az egy esztendőben ugyanis lelkileg, mentálisan megerősödtem, még jobban megbecsültem az egészséget.

– Visszatérése után az ősszel még a Honvéd II-ben futballozott az NB III-ban, majd 2025 tavaszán kölcsönbe Kozármislenybe került, tavaly nyáron pedig az MTK Budapest szerezte meg – mélyről egyre magasabbra jutott.

– Kellett a kozármislenyi fél év, Pinezits Máté vezetőedző bízott bennem, rendszeresen játszottam nála az NB II-ben, és sokat fejlődtem. Mit ad isten, az idén januártól újra együtt dolgozhattunk, de már az NB I-ben, az MTK-nál. Az előző idényben eljutottam hét gólig és négy gólpasszig, erre szerencsére több klub felfigyelt, úgy értesültem, az angol második ligába feljutó Lincoln City is meg akart szerezni. Örülök, hogy a térd­sérülésem után visszakapaszkodtam, s már légiósnak vallhatom magam.

Fotó: Kovács Péter

– A góljai, gólpasszai mellett a kiemelkedő játékintelligenciájára is felfigyelhettek a belgák.

– Igen, úgy tudom, ez is sokat nyomott a latban, amikor eldöntötték, ennyi pénzt fizetnek értem. A Waregem játékstílusa hasonló, mint az MTK-é, a kombinatív futballra helyezi a hangsúlyt, ahogyan az angol vezetőedzőnk, Michael Beale fogalmazott: tökéletesen beleillek a koncepciójukba. A támadóharmadban a két szélen és tízesként is számolnak velem, nagyon várom, hogy tétmeccsen is megmutassam a tudásom – a múlt heti felkészülési mérkőzésen már sikerült, gól­passzt adtam a Sparta Rotterdam ellen, ráadásul nyertünk három kettőre. Szombaton következik az utolsó edzőmeccsünk, a Beerschot ellen lépünk pályára idegenben, azt mondták, több mint tízezer néző előtt futballozhatunk. Jövő héten pedig kezdődik a bajnokság, a Genket fogadjuk. Hihetetlen lesz például az Anderlecht vagy az FC Bruges ellen játszani, de már kiemelték a klubnál, hogy az egyik legnagyobb rangadója a Waregemnek a Kortrijk elleni meccs – itt játszik a korábbi zalaegerszegi szélső, Dénes Vilmos, akit ismerek az U21-es válogatottból. Parázs csata lesz! Az iramot még szoknom kell, nagyobb, mint odahaza, de biztos vagyok benne, hogy sok munkával ezzel sem lesz probléma. Az előző idényben csak osztályozón harcolta ki a csapat az élvonalban maradást, remélem, a közelgő idényben jobb pozícióban zárunk.

– Milyen érzés húszévesként, egyedül helytállni a belga első osztályban?

– Már korán, tizenegy éves koromban elkerültem otthonról, Jakabszállásról a felcsúti kollégiumba, nem okoz gondot, hogy egyedül kell boldogulnom. Ezután még játszottam Kecskeméten – akkor azért könnyebb volt, hiszen Jakabszállás onnan csak tizenöt kilométer, így otthonról jártam be –, majd tizennégy voltam, amikor Kispestre kerültem. Angolul jól beszélek, így kommunikálunk a belga öltözőben, de biztosan megtanulom a helyi, flamand nyelvet is.

– Milyen a város?

– Hangulatos, negyvenezren sem laknak Waregemben, Budapest után elég nagy váltás... Mintha lelassult volna az élet, de ezt nem bánom, hiszen kulturált, szép helyre kerültem, senki sem rohan, jó ezt látni.

– Új klubjával három plusz egy éves szerződést kötött – hol látja magát, mondjuk, három év múlva?

– Hiszem, hogy még sok van bennem: először itt akarok bizonyítani, azután lehetőség szerint még feljebb lépni. Azért is kötöttünk ilyen hosszú távú megállapodást, mert tudják, az első év valószínűleg rámegy arra, hogy tökéletesen beilleszkedjek, megismerjem a ligát, erősödjek. Ezután egyre jobb teljesítményre lehetek képes, határ a csillagos ég!