Átrok Zalán Belgiumba szerződött – hivatalos

„A belga élvonalban szereplő Zulte-Waregem átigazolási díjért szerződtette Átrok István Zalánt – írja az átigazolás kapcsán az mtkbudapest.hu. – A 20 éves szélső több, azóta külföldre szerződött magyar játékos karrierívéhez hasonlóan partnerklubunk, a Kozármisleny érintésével került a mieinkhez. Az elmúlt egy évben folyamatosan megkapta klubunknál a lehetőséget az NB I-ben is, és végül 33 tétmérkőzésen szerepelt, amelyeken hét gólig és négy gólpasszig jutott. A klubunkból az U21-es válogatottba is bekerülő játékos iránt az elmúlt időszakban folyamatos érdeklődés volt, és miután a Waregemmel sikeresen zárultak a tárgyalások, a támadó légiósként folytatja pályafutását.”

Átrok tavaly a Honvédtól egy féléves kozármislenyi kölcsönjáték után került az MTK-hoz, melynél az előző idényben 30 NB I-es meccsen hat gól szerzett és két gólpasszt adott. Új csapata, a Zulte-Waregem az előző idényben a 16 csapatos alapszakaszban a 13. helyen végzett, a bennmaradásért folyó, négycsapatos osztályozót pedig megnyerte.

Átrok kapcsán a múlt pénteken számoltunk be arról, hogy a Zulte-Waregem szerződtetheti, hétfőn pedig azt is megírtuk, hogy már orvosi vizsgálatra várják a belga klubnál. Csenterics Adrián, Kovács Mátyás, Molnár Ádin, Vasiljevic Andrej és Vitályos Viktor után Átrok a hatodik, U-válogatott magyar fiatal, akinek a játékjogát külföldre adta el az MTK ezen a nyáron.

Információink szerint Átrokot Komáromi Györggyel pótolhatja az MTK, akinek a szerződtetését hamarosan bejelenthetik.