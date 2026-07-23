Átrok Zalán Belgiumba szerződött – hivatalos
Korábbi értesülésünknek megfelelően a Zulte-Waregem bejelentette, 3+1 évre szerződtette az MTK-tól érkező Átrok Zalánt.
„A belga élvonalban szereplő Zulte-Waregem átigazolási díjért szerződtette Átrok István Zalánt – írja az átigazolás kapcsán az mtkbudapest.hu. – A 20 éves szélső több, azóta külföldre szerződött magyar játékos karrierívéhez hasonlóan partnerklubunk, a Kozármisleny érintésével került a mieinkhez. Az elmúlt egy évben folyamatosan megkapta klubunknál a lehetőséget az NB I-ben is, és végül 33 tétmérkőzésen szerepelt, amelyeken hét gólig és négy gólpasszig jutott. A klubunkból az U21-es válogatottba is bekerülő játékos iránt az elmúlt időszakban folyamatos érdeklődés volt, és miután a Waregemmel sikeresen zárultak a tárgyalások, a támadó légiósként folytatja pályafutását.”
Átrok tavaly a Honvédtól egy féléves kozármislenyi kölcsönjáték után került az MTK-hoz, melynél az előző idényben 30 NB I-es meccsen hat gól szerzett és két gólpasszt adott. Új csapata, a Zulte-Waregem az előző idényben a 16 csapatos alapszakaszban a 13. helyen végzett, a bennmaradásért folyó, négycsapatos osztályozót pedig megnyerte.
Átrok kapcsán a múlt pénteken számoltunk be arról, hogy a Zulte-Waregem szerződtetheti, hétfőn pedig azt is megírtuk, hogy már orvosi vizsgálatra várják a belga klubnál. Csenterics Adrián, Kovács Mátyás, Molnár Ádin, Vasiljevic Andrej és Vitályos Viktor után Átrok a hatodik, U-válogatott magyar fiatal, akinek a játékjogát külföldre adta el az MTK ezen a nyáron.
Információink szerint Átrokot Komáromi Györggyel pótolhatja az MTK, akinek a szerződtetését hamarosan bejelenthetik.
FRISSÍTÉS: Az MTK csütörtök délelőtt be is jelentette Komáromi György szerződtetését.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL
Érkezők: Belényesi Csaba (Kecskeméti TE), Demjén Patrik (Debreceni VSC), Hinora Kristóf (Paksi FC), Horváth Dániel (Kozármisleny), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Nyers Ádám (Budapest Honvéd), Stipe Radic (horvát, Viborg – Dánia), Szuhodovszki Soma (Debreceni VSC), Vajda Roland (Puskás Akadémia II)
Kölcsönbe érkezők: Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia), Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország, ismét)
Kölcsönből visszatérők: Bakó Sámuel (Kozármisleny), Kenesei Noel (OH Leuven – Belgium), Klausz Milán (Kolorcity Kazincbarcika SC), Zsóri Dániel (Kozármisleny)
Kiszemeltek: –
Távozók: Átrok Zalán (Zulte Waregem – Belgium), Csenterics Adrián (AD Mérida – Spanyolország, kölcsön után végleg), Kádár Tamás, Németh Krisztián (befejezi a pályafutását), Kovács Mátyás (kassai kölcsön után RAAL La Louviere – Belgium), Molnár Ádin (Raków Czestochowa – Lengyelország), Róbert Polievka (szlovák, MFK Dukla Banská Bystrica – Szlovákia), Széles Imre (Szeged-Csanád GA), Szépe János (Kecskeméti TE), Törőcsik Péter (BVSC-Zugló FC, kölcsön után végleg), Vasiljevic Andrej (Hamburger SV – Németország), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország)
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia, onnan Sparta Praha – Csehország), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia)
Kölcsönbe távozók: Bene Domonkos (Kozármisleny), Csucsánszky Zoltán (Kozármisleny), Szűcs Patrik (Kozármisleny, legutóbb kölcsönben Komáromi FC – Szlovákia), Vajda Roland (Kozármisleny)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Marin Jurina (bosnyák-horvát, kikerült az első keretből)