Nemzeti Sportrádió

Vívó-vb: aranyéremért vív a női kardcsapat!

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2026.07.29. 07:54
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Fotó: Magyar Vívószövetség/Facebook
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Spiesz Anna női kardcsapat vívó-vb Battai Sugár Katona Renáta Szűcs Luca
Azerbajdzsán és Japán legyőzésével jutott a négy közé női kardcsapatunk a hongkongi vb-n, az elődöntőben pedig a címvédő Franciaországot győzte le – a Battai Sugár, Katona Renáta, Spiesz Anna, Szűcs Luca összetételű négyes Kínával vívja a döntőt, magyar idő szerint 12 órakor.

Már a nap első felében is akadtak nagy fejre állások, mást ne mondjunk, a június közepén Európa-bajnoki aranyérmet szerző oroszok a nyolc közé sem jutottak be – az őket kiverő ukránok (átalakult a csapat, de mégiscsak ők az olimpiai címvédők) meg a négy közé jutásért Amerikától szenvedtek vereséget. De nem jutott négybe a tavaly vb-bronzérmes Dél-Korea sem, a franciák meg csak egyetlen tussal verték az olaszokat a négyért. 

Ehhez képest a Battai Sugár Katinka, Katona Renáta, Spiesz Anna, Szűcs Luca négyes simább utat járt be, mindössze az Azerbajdzsán elleni nyolcaddöntő elején döcögött kicsit a szekér, aztán az ötödik asszóban egy 8:0-val Battai irányba állított a társakat. 

A magyar négyes az elődöntőben a címvédő franciákkal vívott: az elején a mieink, a közepén a franciák vezettek, aztán Battai megint állított a váltón, ennek ellenére egytusos hátrányban köthetett be Sara Balzer ellen. De két tussal verte őt az utolsó asszóban, vagyis a magyar női kardcsapat 2022 és 2023 után ismét bejutott a világbajnoki döntőbe!

Akkor egyébként mindkétszer nyert a magyar négyes – mindkétszer Franciaország volt az ellenfele, magyar idő szerint délben a kínaiak ellen lépnek pástra Battaiék. 

VÍVÁS 
VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG
CSAPATVERSENY, NŐI KARD
Nyolcaddöntő
Magyarország–Azerbajdzsán 45:32 (Battai +10, Szűcs +4, Spiesz +1, Katona –2)
Negyeddöntő
Magyarország–Japán 45:36 (Battai +5, Szűcs +4, Spiesz 0)
Elődöntő
Magyarország–Franciaország 45:44 (Battai +5, Spiesz 0, Szűcs –4)

 

Spiesz Anna női kardcsapat vívó-vb Battai Sugár Katona Renáta Szűcs Luca
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