Vívó-vb: aranyéremért vív a női kardcsapat!

Már a nap első felében is akadtak nagy fejre állások, mást ne mondjunk, a június közepén Európa-bajnoki aranyérmet szerző oroszok a nyolc közé sem jutottak be – az őket kiverő ukránok (átalakult a csapat, de mégiscsak ők az olimpiai címvédők) meg a négy közé jutásért Amerikától szenvedtek vereséget. De nem jutott négybe a tavaly vb-bronzérmes Dél-Korea sem, a franciák meg csak egyetlen tussal verték az olaszokat a négyért.

Ehhez képest a Battai Sugár Katinka, Katona Renáta, Spiesz Anna, Szűcs Luca négyes simább utat járt be, mindössze az Azerbajdzsán elleni nyolcaddöntő elején döcögött kicsit a szekér, aztán az ötödik asszóban egy 8:0-val Battai irányba állított a társakat.

A magyar négyes az elődöntőben a címvédő franciákkal vívott: az elején a mieink, a közepén a franciák vezettek, aztán Battai megint állított a váltón, ennek ellenére egytusos hátrányban köthetett be Sara Balzer ellen. De két tussal verte őt az utolsó asszóban, vagyis a magyar női kardcsapat 2022 és 2023 után ismét bejutott a világbajnoki döntőbe!

Akkor egyébként mindkétszer nyert a magyar négyes – mindkétszer Franciaország volt az ellenfele, magyar idő szerint délben a kínaiak ellen lépnek pástra Battaiék.

VÍVÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG

CSAPATVERSENY, NŐI KARD

Nyolcaddöntő

Magyarország–Azerbajdzsán 45:32 (Battai +10, Szűcs +4, Spiesz +1, Katona –2)

Negyeddöntő

Magyarország–Japán 45:36 (Battai +5, Szűcs +4, Spiesz 0)

Elődöntő

Magyarország–Franciaország 45:44 (Battai +5, Spiesz 0, Szűcs –4)