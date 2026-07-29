Nemzeti Sportrádió

Vívó-vb: nem jutott nyolc közé a férfi párbajtőrcsapat

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2026.07.29. 06:47
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Fotó: Czinege Melinda
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vívás férfi párbajtőr vívó-vb
Egyetlen tussal kikapott a nyolcaddöntőben Dél-Koreától az olimpiai bajnok férfi párbajtőrcsapat, így a folytatásban csak a 9–16. helyekért vívhat a hongkongi vb-n.

Januárban megtört valami, s bár gőzerővel azon dolgoztak és dolgoznak férfi párbajtőrözőink, hogy helyreálljon a világ rendje, ez nem Hongkongban fog megtörténni…

Az Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összetételű négyes bemelegítésként a brazilokkal kezdett a 32-es táblán szerdán, egy körrel később sajnos Dél-Korea megállította a magyar csapatot – egy tus döntött, s noha a tavasz folyamán volt már ilyen többször is, nevezetesen, hogy nem jut nyolcba a négyes, az, hogy ez egy vb-n is megtörtént, különösen fájó pofon, s még inkább egyértelműsíti, valami nem működik… 

De máshol sem feltétlenül, hiszen nem jutottak be a nyolc közé sem a franciák, sem az olaszok.

VÍVÁS
VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG
Párbajtőr. Férfiak. Csapat. A 16 közé jutásért: Magyarország–Brazília 45:19 (Nagy D. +10, Andrásfi +7, Koch +7, Siklósi +2). Nyolcaddöntő: Dél-Korea–Magyarország 28:27 (Siklósi +5, Andrásfi 0, Nagy D. –2, Koch –4) 

 

vívás férfi párbajtőr vívó-vb
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