Nemzeti Sportrádió

Szalai József az 1. forduló legjobb játékosa – mutatjuk a hét csapatát az NB I-ből

2026.07.29. 07:35
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Szalai Józtsef (Fotó: Árvai Károly)
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NB I a hét csapata Paks labdarúgó NB I Szalai József
A Pakson duplázó Szalai József egyből berúgta az élvonal ajtaját, csapatán kívül az ETO, a Puskás Akadémia, az MTK és a Vasas is két-két játékost ad a hét NB I-es csapatába – íme, az 1. forduló visszapillantója.

 

NB I, 1. FORDULÓ VISSZAPILLANTÓ
AZ 1. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

LEHOCZKI 7 (Puskás Akadémia)

KRPICS 7 (ETO)
DOKTORICS 7 (Vasas)
KOVÁCS P. 7 (MTK Budapest)

PETŐ 8 (Paks)
VITÁLIS 7 (ETO)
URBLÍK J. 8 (Vasas)
KEREZSI 7 (MTK)

NÉMETH A. 8 (Puskás Akadémia)
SZALAI J. 8 (Paks)
KVASINA 7 (Nyíregyháza)

 

A forduló játékvezetője: Bognár Tamás 9 – Kóbor Péter, Nagy Viktor (MTK Budapest–ZTE FC)

A FORDULÓ JÁTÉKOSA: SZALAI József 8 (Paks)

Nagyszerűen futballozott a mezőkövesdi kölcsönből Paksra visszatérő támadó: két gólt szerzett és egy gólpasszt adott a Ferencváros elleni meccsen. Előbb remekül pöckölte át a labdát a kapujából kifutó Varga Ádám felett, majd vérbeli csatár módjára közelről csapott le egy kipattanóra. Remek a felépítése, jól bánik a labdával, nagyszerűen mozog a tizenhatoson belül – erőssége lehet a Paksnak.

AZ 1. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4336

 

NB I a hét csapata Paks labdarúgó NB I Szalai József
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