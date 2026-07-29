Szalai József az 1. forduló legjobb játékosa – mutatjuk a hét csapatát az NB I-ből

NB I, 1. FORDULÓ VISSZAPILLANTÓ
AZ 1. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
LEHOCZKI 7 (Puskás Akadémia)
KRPICS 7 (ETO)
DOKTORICS 7 (Vasas)
KOVÁCS P. 7 (MTK Budapest)
PETŐ 8 (Paks)
VITÁLIS 7 (ETO)
URBLÍK J. 8 (Vasas)
KEREZSI 7 (MTK)
NÉMETH A. 8 (Puskás Akadémia)
SZALAI J. 8 (Paks)
KVASINA 7 (Nyíregyháza)
A forduló játékvezetője: Bognár Tamás 9 – Kóbor Péter, Nagy Viktor (MTK Budapest–ZTE FC)
A FORDULÓ JÁTÉKOSA: SZALAI József 8 (Paks)
Nagyszerűen futballozott a mezőkövesdi kölcsönből Paksra visszatérő támadó: két gólt szerzett és egy gólpasszt adott a Ferencváros elleni meccsen. Előbb remekül pöckölte át a labdát a kapujából kifutó Varga Ádám felett, majd vérbeli csatár módjára közelről csapott le egy kipattanóra. Remek a felépítése, jól bánik a labdával, nagyszerűen mozog a tizenhatoson belül – erőssége lehet a Paksnak.
AZ 1. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4336