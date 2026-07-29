Szalai József az 1. forduló legjobb játékosa – mutatjuk a hét csapatát az NB I-ből

NB I, 1. FORDULÓ VISSZAPILLANTÓ

AZ 1. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

LEHOCZKI 7 (Puskás Akadémia)

KRPICS 7 (ETO)

DOKTORICS 7 (Vasas)

KOVÁCS P. 7 (MTK Budapest)

PETŐ 8 (Paks)

VITÁLIS 7 (ETO)

URBLÍK J. 8 (Vasas)

KEREZSI 7 (MTK)

NÉMETH A. 8 (Puskás Akadémia)

SZALAI J. 8 (Paks)

KVASINA 7 (Nyíregyháza)

A forduló játékvezetője: Bognár Tamás 9 – Kóbor Péter, Nagy Viktor (MTK Budapest–ZTE FC)

A FORDULÓ JÁTÉKOSA: SZALAI József 8 (Paks)

Nagyszerűen futballozott a mezőkövesdi kölcsönből Paksra visszatérő támadó: két gólt szerzett és egy gólpasszt adott a Ferencváros elleni meccsen. Előbb remekül pöckölte át a labdát a kapujából kifutó Varga Ádám felett, majd vérbeli csatár módjára közelről csapott le egy kipattanóra. Remek a felépítése, jól bánik a labdával, nagyszerűen mozog a tizenhatoson belül – erőssége lehet a Paksnak.

AZ 1. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4336