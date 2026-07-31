NS-infó: a Magyarországra hazatérő támadó Debrecenben vett részt orvosi vizsgálaton

A Nemzeti Sport Debrecenből úgy értesült, csütörtökön már a városban volt a tavasszal a belga Kortrijkkel az élvonalba jutó 21 éves U-válogatott támadó, Dénes Vilmos, aki orvosi vizsgálaton vett részt a DVSC-nél, ami után hamarosan be is jelenthetik a szerződtetését.

Az még kérdés, hogy végleg vagy kölcsönbe érkezik-e, mert belga forrásból úgy értesültünk, hogy alapvetően kölcsönszerződésről tárgyaltak a felek opciós vételi lehetőséggel, de a Kortrijk nyitott lenne arra is, hogy végleg értékesíti Dénes játékjogát, és jelen állás szerint erre, vagyis a végleges átigazolásra van nagyobb esély.

Az U21-es válogatott játékos tavaly nyáron szerződött Zalaegerszegről a belga klubhoz, amelynek színeiben a másodosztályban 21 bajnokin egy gólt szerzett és három gólpasszt adott.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Plamen Andreev (bolgár, Feyenoord – Hollandia, legutóbb kölcsönben Lech Poznan – Lengyelország), Sohan Baldoni (francia, US Concarneau – Franciaország), Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Rotem Keller (izraeli-magyar, Maccabi Netanja – Izrael), Macsó Máté (Diósgyőri VTK), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként), Póser Dániel (Békéscsaba 1912 Előre), Sergi Samper (spanyol, Motor Lublin – Lengyelország, szabadon igazolhatóként), Szendrei Ákos (Paksi FC), Tuska Bálint (Diósgyőri VTK)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Hermann Dávid, Perpék Szabolcs, Sain Balázs (legutóbb kölcsönben Karcag), Szakál Dénes, Vincze Tamás

Kiszemeltek: Dénes Vilmos (KV Kortrijk – Belgium)

Távozók: Bárány Donát (ADO Deen Haag – Hollandia), Batai Tamás (Haladás, legutóbb kölcsönben Debreceni EAC), Álex Bermejo (spanyol, UE Sant Andreu – Spanyolország), Victor Camarasa (spanyol, szabadon igazolható), Demjén Patrik (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Engedi Márk (karcagi kölcsön után Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Fran Manzanara (spanyol, AD Alcorcón – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Stephen Odey (nigériai, szabadon igazolható), Pálfi Donát (szabadon igazolható), Dognimani Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia), Szuhodovszki Soma (MTK Budapest), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Amos Youga (közép-afrikai-francia, szabadon igazolható)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia, onnan MTK Budapest)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –