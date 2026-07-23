Nemzeti Sportrádió

Videó: Kovács Bendegúz 17 méterről lőtte a második gólját az AZ-ben

2026.07.23. 08:33
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Kovács Bendegúz a Genk ellen lőtte a második gólját az AZ első csapatában (Fotó: AZ Alkmaar)
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Kovács Bendegúz AZ Alkmaar Genk
Az AZ magyar válogatott csatára, Kovács Bendegúz múlt héten, a belga Zulte-Waregem elleni edzőmeccsen szerezte meg az első gólját a holland klub első csapatában, szerdán pedig megszületett a második is, az ugyancsak belga Genk ellen.

 

Az AZ szerdán Hollandiában egy 4x30 perces edzőmeccsen lépett pályára a belga élvonalbeli Genk ellen és 4–0-ra győzött.

A holland csapat negyedik gólját Kovács Bendegúz lőtte a negyedik negyed 7. percében, vagyis a 97. percben: egy hosszú indítással lépett ki két védő között, majd jó csel után 17 méterről ballal kilőtte a bal alsó sarkot.

Ez volt a 19 éves, kétszeres magyar válogatott csatár második gólja az alkmaari klub első csapatában. Mint arról a héten beszámoltunk, Kovács jó formája hamarosan új szerződést is érhet a holland klubnál.

KOVÁCS GÓLJA A KÉPRE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG (03:03 percnél)

 

 

FELKÉSZÜLÉS
AZ Alkmaar (holland)–Genk 4–0 
Az AZ 4. gólját Kovács Bendegúz szerzte a 4x30 perces mérkőzés 97. percében.

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A belga Zulte-Waregem elleni edzőmeccsen csereként lépett pályára és ő állította be az 1–1-es végeresményt.

 

 

Kovács Bendegúz AZ Alkmaar Genk
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