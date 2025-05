Farkas Erik egy napon Szoboszlai mellett szeretne játszani a magyar válogatottban

Farkas Eriket nem rég Csányi Sándor, az MLSZ elnöke is szóba hozta a szövetség közgyűlésén, kiemelve, hogy egyeztettek a tehetség édesapjával, aki nem zárta ki, hogy Erik a jövőben a magyar felnőttválogatottban futballozzon – Farkas Csaba ezt azóta a Nemzeti Sportnak is megerősítette.

Farkas Erik (17) Mexikó ellen mutatkozott be az angol U16-os válogatottban (Fotó: FA)

„Mi magyarok vagyunk, a magyar nemzethez tartozunk, szeretjük és tiszteljük Magyarországot. Nem véletlen, hogy az idősebbik fiam, Patrik kérdés nélkül utazott a magyar korosztályos válogatotthoz, amikor meghívót kapott, az U17-es, az U18-as és az U19-es válogatottban is pályára lépett azóta – nyilatkozta megkeresésünkre a testvérpár édesapja, Farkas Csaba. – Erik esete annyiban más, hogy az angol szövetségtől már hosszabb ideje érdeklődtek felőle és a Liverpoolnál is azt tanácsolták, hogy a fejlődése érdekében próbálja ki magát az angol korosztályos csapatban. A meghívó szakmailag egyrészt óriási elismerés, mert Liverpoolból ő volt az egyetlen meghívott ebben a korosztályban, másrészt hatalmas kihívás is, ugyanis Eriknek egy fejjel nagyobb és fizikailag sokkal erősebb társak között kellett bizonyítania, akik között olyan játékos is akad, aki már felnőttek között is játszott, az angol harmadosztályban. Velük kell versenyezzen a csapatba kerülésért, de az, hogy három meccsen is játszott, sőt gólt is szerzett, valamint ő végezhette el a szabad- és szögletrúgásokat, azt jelzi, fel tudja venni a kesztyűt. A szakmai stáb a jövőben is számít rá, megvoltak elégedve a teljesítményével. A fejlődése szempontjából óriási lehetőség számára, hogy azokkal a srácokkal edzhet és játszhat együtt a korosztályos csapatban, akik a jövő felnőtt angol válogatottját alkothatják a korosztályából.”

Farkas Csaba ugyanakkor hangsúlyozta, a Dárdai fiúkat tekinti példának, hiszen ifjabb Dárdai Pál, Dárdai Márton és Dárdai Bence is szerepelt a német korosztályos válogatottakban, a felnőttek között mégis a magyar válogatottat képviselik.

„A Dárdai fiúk a példa, hogy a korosztályos válogatottak után lehet országot váltani. Liverpoolban a klubon belül is híre ment annak, hogy Erik pályára lépett az angol csapatban, az edzőktől tudjuk, Szoboszlai Dominik is meglepődött rajta, de Eriknek az a legnagyobb álma, hogy néhány év múlva mellette futballozhasson a magyar válogatott és akár a Liverpool szerelésében is a felnőttek között.”

Persze azzal a család is tisztában van, hogy addig még nagyon hosszú út vezet.

„A mostani meghívó a tisztelet és a tehetség elismerésének jele, de tudjuk, hogy még csak az út elején járunk, keményen dolgozik Erik a jövőben is, rengeteg külön edzést végez, hogy valóra váltsa álmát, nagyon céltudatosak vagyunk. Az edzői a szakmai értékelésekben kiemelik a gyors döntéshozatali képességét, kreativitását, azt, hogy képes tempót adni a meccseknek, tud ritmust váltani. Eriknek most még nincs profi szerződése, de a klubnál már jelezték hogy szeretnének profi szerződést adni neki, amit 17 évesen kaphat meg, ám amikor idén ősszel betölti a 16. életévét, már előszerződést köthetnek vele, de sok klub figyeli őt, nem csak Angliából. A jövőjét illetően olyan döntést kell hoznunk, ami a leginkább szolgálja a játékkarakterének a fejlődését. Hosszú út áll még előtte, de már most nagyon büszke vagyok rá, hogy Szegedről indulva a Liverpool kiemelt tehetsége lett és pályára léphetett az angol korosztályos válogatottban.”