Orji Dávid Baráth Péter csapatánál folytatja

2026.04.15. 15:08
Orji az ötös számú mezt kapta (Fotó: sigmafotbal.cz)
légiósok Orji Dávid Sigma Olomouc
A magyar U16-os válogatott támadó az ETO FC utánpótlásából igazolt a csehek U19-es csapatához, s egyelőre a klub akadémiáján edződik majd.

A cseh élvonalban szerepelő SK Sigma Olomouc akadémiájánál folytatja pályafutását a 16 éves magyar utánpótlás-válogatott támadó, Orji Dávid, aki eddig az ETO FC utánpótlásában szerepelt.

„Fiatal, szép jövő előtt álló futballistáról van szó. Örülünk, hogy tetszett neki az a projekt, amit bemutattunk neki. Olyan típusú játékos, amilyen nincs az akadémiánkon, és általában sem könnyű hozzá hasonlót találni. Izgatottak vagyunk, hogy nálunk dolgozik majd a továbbiakban a tehetsége fejlesztésén” – mondta a futballfejlesztési igazgató, Michal Hruby, hozzátéve, hogy Orji egyelőre az U19-es csapathoz csatlakozik. A magyar U15-ös és U16-os válogatottban eddig 8 mérkőzésen lépett pályára, és 5 gólt szerzett.

„A Sigmát azért választottam, mert úgy érzem, itt tovább tudok fejlődni. Csehországban nagy intenzitású futballt játszanak, ami Európában is a legmagasabb szinthez tartozik. Itt sokat fejlődhetek. Szeretem az új kihívásokat, és ez ugródeszka lehet a karrieremben, ami lehetővé teszi, hogy a legmagasabb szinten játsszak, és kihozzam magamból a maximumot” – mondta Orji.

„Folyamatosan fejlődni akarok, és nagyon céltudatos vagyok. Szeretem kihasználni az erőmet, igyekszem minél többet gondolkodni a pályán, és a helyes döntéseket meghozni. Technikailag jól képzett játékosnak tartom magam, szeretek gólokat lőni, de számomra ugyanilyen fontos a kreativitás is” – tette hozzá a 2010 februárjában született támadó.

Orji a Sigma második magyar labdarúgója, a felnőttcsapathoz a télen csatlakozott a válogatott középpályás Baráth Péter.

 

