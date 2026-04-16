Videó: íme Huszti bedobása, amiből gólt szerzett a Steaua – a nagyvárdaiak pedig szögletből csavartak a kapuba

2026.04.16. 15:35
Huszti András (18) és csapata győzelmet ünnepelhetett az FC Bihor ellen (Fotó: facebook.com/CSASTEAUA)
légiósok Steaua Bucaresti Huszti András
Szerdán már beszámoltunk arról, hogy Huszti András bedobásból adott gólpasszt a román másodosztályú Steauában az FC Bihor ellen 3–1-re megnyert meccsen. Azóta a videómegosztókra is felkerült a meccs összefoglalója melyből kiderül, hogy Huszti a tizenhatossal egy magasságban végzett el egy bedobást a bal szélen, és a nagy ívben érkező labdát a kapu előtt helyezkedő spanyol Rubio egyből a kapuba fejelte. Érdemes az alábbi videó elején a meccs első gólját is megnézni, a nagyváradiak játékosa, Dragos Tescan jobb oldali szögletből csavart a kapuba.

 

ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház, szerdai mérkőzések
Sepsi OSK–Voluntari 1–1
Sepsi OSK: Sigér Dávid sérült.
Steaua–FC Bihor 3–1
Steaua: Huszti András végig játszott, a 21. percben bedobásból adott gólpasszt, a 86. percben sárga lapot kapott.

21 órája

A ráadásban bukta el a győzelmet a Sepsi OSK

Először kapott gólt és először vesztett pontokat a román másodosztályú labdarúgó-bajnokság ráadásában a Sepsiszentgyörgy.

 

Orji Dávid Baráth Péter csapatánál folytatja

Tegnap, 15:08

„Őszintének kell lenni saját magunkhoz” – így lett alapember Nikitscherből Portugáliában

2026.04.14. 18:23

Heti légiósprogram: városi rangadó vár a Liverpoolra

2026.04.13. 16:33

„Ez egy kicsit más” – új szerepbe került a magyar válogatott légiós

2026.04.13. 13:55

Magyar gól Lengyelországban, Portugáliában, Skóciában és Törökországban is – videók

2026.04.13. 09:56

Videón Nikitscher szép fejes gólja Portugáliából; Keresztes Skóciában talált be; Szánthó-gólpassz Szlovákiában

2026.04.11. 21:40

Liga 2: Huszti Andrásékat is legyőzte a Sepsi

2026.04.11. 14:05

Tóth Balázs: Jó lenne szintet lépni

2026.04.10. 06:43
