Videó: íme Huszti bedobása, amiből gólt szerzett a Steaua – a nagyvárdaiak pedig szögletből csavartak a kapuba

Szerdán már beszámoltunk arról, hogy Huszti András bedobásból adott gólpasszt a román másodosztályú Steauában az FC Bihor ellen 3–1-re megnyert meccsen. Azóta a videómegosztókra is felkerült a meccs összefoglalója melyből kiderül, hogy Huszti a tizenhatossal egy magasságban végzett el egy bedobást a bal szélen, és a nagy ívben érkező labdát a kapu előtt helyezkedő spanyol Rubio egyből a kapuba fejelte. Érdemes az alábbi videó elején a meccs első gólját is megnézni, a nagyváradiak játékosa, Dragos Tescan jobb oldali szögletből csavart a kapuba.
HUSZTI BEDOBÁSÁBÓL SZERZETT GÓLT A STEAUA
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház, szerdai mérkőzések
Sepsi OSK–Voluntari 1–1
Sepsi OSK: Sigér Dávid sérült.
Steaua–FC Bihor 3–1
Steaua: Huszti András végig játszott, a 21. percben bedobásból adott gólpasszt, a 86. percben sárga lapot kapott.
Minden más foci
21 órája
Legfrissebb hírek
Légiósok
Tegnap, 15:08
Légiósok
2026.04.13. 16:33
Minden más foci
2026.04.11. 14:05
Légiósok
2026.04.10. 06:43
