Videó: íme Huszti bedobása, amiből gólt szerzett a Steaua – a nagyvárdaiak pedig szögletből csavartak a kapuba

Szerdán már beszámoltunk arról, hogy Huszti András bedobásból adott gólpasszt a román másodosztályú Steauában az FC Bihor ellen 3–1-re megnyert meccsen. Azóta a videómegosztókra is felkerült a meccs összefoglalója melyből kiderül, hogy Huszti a tizenhatossal egy magasságban végzett el egy bedobást a bal szélen, és a nagy ívben érkező labdát a kapu előtt helyezkedő spanyol Rubio egyből a kapuba fejelte. Érdemes az alábbi videó elején a meccs első gólját is megnézni, a nagyváradiak játékosa, Dragos Tescan jobb oldali szögletből csavart a kapuba.

HUSZTI BEDOBÁSÁBÓL SZERZETT GÓLT A STEAUA ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály), felsőház, szerdai mérkőzések

Sepsi OSK–Voluntari 1–1

Sepsi OSK: Sigér Dávid sérült.

Steaua–FC Bihor 3–1

Steaua: Huszti András végig játszott, a 21. percben bedobásból adott gólpasszt, a 86. percben sárga lapot kapott.