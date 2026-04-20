„Nincs igazán előrelépés...” – hosszabbít-e Szoboszlai Liverpoolban?

„Hihetetlen érzés volt. Mindkét csapatnak megvoltak a lehetőségei, de így, az utolsó pillanatban megnyerni egy derbit... Ennél többet nem is kérhetnénk” – mondta Szoboszlai, aki szerint az ilyen végjáték a szurkolóknak is különleges élményt nyújt.

A sikerrel a Liverpool az 5. helyen áll a Premier League tabelláján, és már hétpontos előnyben van a Chelsea előtt a Bajnokok Ligája-indulást érő pozícióért folyó harcban. A két csapat hamarosan egymás ellen játszik Liverpoolban.

Szoboszlai hangsúlyozta: a győzelem ugyan sokat dob a hangulaton, de a csapatnak a földön kell maradnia: „Kemény meccsek várnak ránk, harcolnunk kell a BL-helyekért. A közvetlen riválisok ellen mindig készen kell állni.”