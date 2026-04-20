„Nincs igazán előrelépés...” – hosszabbít-e Szoboszlai Liverpoolban?
Szoboszlai Dominik képviselői (EM Sports Consulting) az elmúlt hónapokban egyeztettek a Liverpool vezetőségével egy új megállapodásról, de egyelőre nincs áttörés – számolt be róla hétfőn a Liverpool Echo. A jelenlegi szerződés 2028-ig szól, így közvetlen nyomás nincs a feleken.
Ahogy néhány hete is mondtam, nincs igazán előrelépés. Nem tudok újat mondani a szerződésemmel kapcsolatban. Sok meccs vár még ránk, most ezekre koncentrálok. Hosszú távon itt képzelem el magam, de ez már nem teljesen az én kezemben van. Szeretek itt lenni, a családom is boldog.
– fogalmazott a 25 éves középpályás.
A magyar válogatott csapatkapitánya kulcsszerepet vállalt a városi rangadó megnyerésében is: ő adta a gólpasszt Virgil van Dijk 100. percben szerzett fejeséhez, amellyel a Liverpool az első győzelmét aratta az Everton új stadionjában. Az összecsapáson Mohamed Szalah szerzett vezetést a „vörösöknek”, amit Beto egyenlített ki, mielőtt a drámai hajrá döntött.
„Hihetetlen érzés volt. Mindkét csapatnak megvoltak a lehetőségei, de így, az utolsó pillanatban megnyerni egy derbit... Ennél többet nem is kérhetnénk” – mondta Szoboszlai, aki szerint az ilyen végjáték a szurkolóknak is különleges élményt nyújt.
A sikerrel a Liverpool az 5. helyen áll a Premier League tabelláján, és már hétpontos előnyben van a Chelsea előtt a Bajnokok Ligája-indulást érő pozícióért folyó harcban. A két csapat hamarosan egymás ellen játszik Liverpoolban.
Szoboszlai hangsúlyozta: a győzelem ugyan sokat dob a hangulaton, de a csapatnak a földön kell maradnia: „Kemény meccsek várnak ránk, harcolnunk kell a BL-helyekért. A közvetlen riválisok ellen mindig készen kell állni.”
A középpályás egyetértett vezetőedzője, Arne Slot optimizmusával is, aki fényes jövőt jósol a csapatnak. Szoboszlai szerint az új, fiatal igazolások sokat segíthetnek, és bízik benne, hogy a hátralévő mérkőzéseken, valamint hosszabb távon is együtt érhetnek el sikereket.
ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
Everton–Liverpool FC 1–2 (0–1)
Liverpool, Hill Dickinson Stadion, 52 585 néző. Vezette: Kavanagh
Everton: Pickford – O'Brien, Tarkowski, Branthwaite (M. Keane, 87.), Mikolenko – I. Gueye, Garner – McNeil (George, 80.), Dewsbury-Hall, I. Ndiaye – Beto (T. Barry, 73.). Vezetőedző: David Moyes
Liverpool: Mamardasvili (Woodman, 58.) – C. Jones, Van Dijk, I. Konaté, Robertson (Kerkez, 86.) – Szoboszlai, Gravenberch – Szalah, Wirtz (A. Mac Allister, 84.), Gakpo (J. Frimpong, 84.) – Isak (Ngumoha, 72.). Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerző: Beto (54.), ill. Szalah (29.), Van Dijk (90+10.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
33
21
7
5
63–26
+37
70
|2. Manchester City
32
20
7
5
65–29
+36
67
|3. Manchester United
33
16
10
7
58–45
+13
58
|4. Aston Villa
33
17
7
9
47–41
+6
58
|5. Liverpool
33
16
7
10
54–43
+11
55
|6. Chelsea
33
13
9
11
53–42
+11
48
|7. Brentford
33
13
9
11
48–44
+4
48
|8. Bournemouth
33
11
15
7
50–50
0
48
|9. Brighton
33
12
11
10
45–39
+6
47
|10. Everton
33
13
8
12
40–39
+1
47
|11. Sunderland
33
12
10
11
36–40
–4
46
|12. Fulham
33
13
6
14
43–46
–3
45
|13. Crystal Palace
31
11
9
11
35–36
–1
42
|14. Newcastle
33
12
6
15
46–49
–3
42
|15. Leeds United
33
9
12
12
42–49
–7
39
|16. Nottingham Forest
33
9
9
15
36–45
–9
36
|17. West Ham
32
8
8
16
40–57
–17
32
|18. Tottenham
33
7
10
16
42–53
–11
31
|19. Burnley
33
4
8
21
34–67
–33
20
|20. Wolverhampton
33
3
8
22
24–61
–37
17