„Nincs igazán előrelépés...” – hosszabbít-e Szoboszlai Liverpoolban?

ROCK PÉTER
2026.04.20. 11:05
Szoboszlai Dominik hosszú távú jövője egyelőre tisztázatlan (Fotó: Getty Images)
Szoboszlai Dominik Liverpool FC szerződéshosszabbítás
A Liverpool FC magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik a hétvégi, Everton elleni 2–1-es győzelem után beszélt a jövőjéről és szerződésének helyzetéről. A játékos egyértelművé tette: hosszú távon az Anfielden képzeli el magát, ugyanakkor a Liverpool Echónak elismerte, hogy nincs előrelépés a szerződéshosszabbítást illetően.

Szoboszlai Dominik képviselői (EM Sports Consulting) az elmúlt hónapokban egyeztettek a Liverpool vezetőségével egy új megállapodásról, de egyelőre nincs áttörés – számolt be róla hétfőn a Liverpool Echo. A jelenlegi szerződés 2028-ig szól, így közvetlen nyomás nincs a feleken.

Ahogy néhány hete is mondtam, nincs igazán előrelépés. Nem tudok újat mondani a szerződésemmel kapcsolatban. Sok meccs vár még ránk, most ezekre koncentrálok. Hosszú távon itt képzelem el magam, de ez már nem teljesen az én kezemben van. Szeretek itt lenni, a családom is boldog.

– fogalmazott a 25 éves középpályás.

A magyar válogatott csapatkapitánya kulcsszerepet vállalt a városi rangadó megnyerésében is: ő adta a gólpasszt Virgil van Dijk 100. percben szerzett fejeséhez, amellyel a Liverpool az első győzelmét aratta az Everton új stadionjában. Az összecsapáson Mohamed Szalah szerzett vezetést a „vörösöknek”, amit Beto egyenlített ki, mielőtt a drámai hajrá döntött.

Angol labdarúgás
18 órája

Szoboszlai a 100. PL-meccsén a 100. percben adott gólpasszt, a Liverpool megnyerte a városi derbit

Szalah góllal búcsúzott a Mersey-parti rangadóktól, Van Dijk a hajrában döntött az Everton új stadionjában, ahol két játékost is hordágyon kellett levinni a pályáról.

„Hihetetlen érzés volt. Mindkét csapatnak megvoltak a lehetőségei, de így, az utolsó pillanatban megnyerni egy derbit... Ennél többet nem is kérhetnénk” – mondta Szoboszlai, aki szerint az ilyen végjáték a szurkolóknak is különleges élményt nyújt.

A sikerrel a Liverpool az 5. helyen áll a Premier League tabelláján, és már hétpontos előnyben van a Chelsea előtt a Bajnokok Ligája-indulást érő pozícióért folyó harcban. A két csapat hamarosan egymás ellen játszik Liverpoolban.

Szoboszlai hangsúlyozta: a győzelem ugyan sokat dob a hangulaton, de a csapatnak a földön kell maradnia: „Kemény meccsek várnak ránk, harcolnunk kell a BL-helyekért. A közvetlen riválisok ellen mindig készen kell állni.”

Angol labdarúgás
49 perce

Slot a kései gólnak örült, Moyes szerint a futball kegyetlen – így látták a liverpooli derbit az érintettek

A győztes gólt szerző Virgil van Dijk a Pool pocsék idénye miatt kesergett, Wayne Rooney Betót méltatta.

A középpályás egyetértett vezetőedzője, Arne Slot optimizmusával is, aki fényes jövőt jósol a csapatnak. Szoboszlai szerint az új, fiatal igazolások sokat segíthetnek, és bízik benne, hogy a hátralévő mérkőzéseken, valamint hosszabb távon is együtt érhetnek el sikereket.

ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
Everton–Liverpool FC 1–2 (0–1)
Liverpool, Hill Dickinson Stadion, 52 585 néző. Vezette: Kavanagh
Everton: Pickford – O'Brien, Tarkowski, Branthwaite (M. Keane, 87.), Mikolenko – I. Gueye, Garner – McNeil (George, 80.), Dewsbury-Hall, I. Ndiaye – Beto (T. Barry, 73.). Vezetőedző: David Moyes
Liverpool: Mamardasvili (Woodman, 58.) – C. Jones, Van Dijk, I. Konaté, Robertson (Kerkez, 86.) – Szoboszlai, Gravenberch – Szalah, Wirtz (A. Mac Allister, 84.), Gakpo (J. Frimpong, 84.) – Isak (Ngumoha, 72.). Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerző: Beto (54.), ill. Szalah (29.), Van Dijk (90+10.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Arsenal

33

21

7

5

63–26

+37 

70 

  2. Manchester City

32

20

7

5

65–29

+36 

67 

  3. Manchester United

33

16

10

7

58–45

+13 

58 

  4. Aston Villa

33

17

7

9

47–41

+6 

58 

  5. Liverpool

33

16

7

10

54–43

+11 

55 

  6. Chelsea

33

13

9

11

53–42

+11 

48 

  7. Brentford

33

13

9

11

48–44

+4 

48 

  8. Bournemouth

33

11

15

7

50–50

48 

  9. Brighton

33

12

11

10

45–39

+6 

47 

10. Everton

33

13

8

12

40–39

+1 

47 

11. Sunderland

33

12

10

11

36–40

–4 

46 

12. Fulham

33

13

6

14

43–46

–3 

45 

13. Crystal Palace

31

11

9

11

35–36

–1 

42 

14. Newcastle

33

12

6

15

46–49

–3 

42 

15. Leeds United

33

9

12

12

42–49

–7 

39 

16. Nottingham Forest

33

9

9

15

36–45

–9 

36 

17. West Ham

32

8

8

16

40–57

–17 

32 

18. Tottenham

33

7

10

16

42–53

–11 

31 

19. Burnley

33

4

8

21

34–67

–33 

20 

20. Wolverhampton

33

3

8

22

24–61

–37 

17 

 

Szoboszlai Dominik Liverpool FC szerződéshosszabbítás
