Slot a kései gólnak örült, Moyes szerint a futball kegyetlen – így látták a liverpooli derbit az érintettek

A 110. percben szerzett Virgil van Dijk-találattal – Szoboszlai Dominik adta a gólpasszt – győzte le a Liverpool az Evertont a városi derbin. A mérkőzés után a győztes csapat edzője, Arne Slot tanítványai mentalitását emelte ki.

„Régóta nem kaptunk gólt a hosszabbításban. Mostanában, amikor felemelik a ráadást jelző táblát, nem vagyok ideges. Most pedig egyáltalán nem féltem, mert úgy éreztem, egyre közelebb járunk ahhoz, hogy betaláljunk. Jobbhátvéd nélkül kezdtük a meccset és jobbhátvéd nélkül kellett befejeznünk. A harmadik számú kapusunkat is pályára kellett küldenem, s egy olyan középcsatárt, aki eredetileg jobbszélső. Így sikerült nyernünk, ami nagyon-nagyon sokat elmond a csapat mentalitásáról. Nem mondhatnám, hogy sok felemelő pillantunk volt ebben az idényben, s ha szereztünk is gólt a hosszabbítás hosszabbításában, utána sikerült kapnunk is. Ezért is örülök, hogy a ráadásban, rögzített játékhelyzetből most mi találtunk be, nem pedig az ellenfél.” – jelentette ki a holland tréner.

A mérkőzés hőse kétségkívül a győztes gólt szerző Virgil van Dijk volt, aki gólja ellenére is inkább a csapat eddigi lehangoló idényével foglalkozott.

„Öt meccsünk van hátra olyan ellenfelekkel szemben, akik szintén a Bajnokok Ligája-indulásra hajtanak, mindegyik egy-egy döntővel ér fel. Rendkívül csalódottak vagyunk az idényünk miatt, mert ennél sokkal több van a csapatban, amit csinálunk, az nem méltó a Liverpoolhoz. Mélyen a tudásunk alatt teljesítünk. Ám most nem tehetünk mást, mint hogy harcolunk a végsőkig, hogy kihozzuk ebből a gyenge szezonból a maximumot. Ez a realitás, a következő meccsre készülünk. Ma örülünk a három pontnak, de jön a Crystal Palace, amelyet időtlen idők óta nem tudtunk legyőzni” – fogalmazott a holland védő.

Még nála is csalódottabb volt az Everton mestere, David Moyes, aki szerint kegyetlenül elbánt velük a sors a Merseyside-derbin.

„Az első huszonöt percben mi voltunk jobbak. A kapott gól után sikerült felállnunk, s egy-egynél úgy gondoltam, ha a valaki itt gólt szerez, mi leszünk azok. A játékosaimmal kapcsolatban nincs hiányérzetem, remek munkát végeztek, ezen a szinten is versenyképesek vagyunk. Nem érdemeltünk vereséget, de a futball néha kegyetlen. Balszerencse ide vagy oda, tovább kell küzdenünk” – kesergett a skót szakember.

A manapság televíziós kommentátorként dolgozó Wayne Rooney a kék mezesek gólját szerző Betót emelte ki a találkozóval kapcsolatban.

„Nem igazán ment neki eddig az Evertonban, de az utóbbi időben összekapta magát. Többet dolgozik, energikus, és játékban is egyre jobb. A Liverpool védelmét az egész meccsen szinte megoldhatatlan feladat elé állította, a gólja briliáns volt. Igaz, hogy a Liverpool rosszul védekezett annál a szituációnál, de mesteri volt a helyzetfelismerése” – dicsérte a bissau-guineai csatárt az Everton ikonja.

ANGOL PREMIER LEAGUE

33. FORDULÓ

Everton–Liverpool FC 1–2 (0–1)

Liverpool, Hill Dickinson Stadion, 52 585 néző. Vezette: Kavanagh

Everton: Pickford – O'Brien, Tarkowski, Branthwaite (M. Keane, 87.), Mikolenko – I. Gueye, Garner – McNeil (George, 80.), Dewsbury-Hall, I. Ndiaye – Beto (T. Barry, 73.). Menedzser: David Moyes

Liverpool: Mamardasvili (Woodman, 58.) – C. Jones, Van Dijk, I. Konaté, Robertson (Kerkez, 86.) – Szoboszlai, Gravenberch – Szalah, Wirtz (A. Mac Allister, 84.), Gakpo (J. Frimpong, 84.) – Isak (Ngumoha, 72.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Beto (54.), ill. Szalah (29.), Van Dijk (90+10.)