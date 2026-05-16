Halott a futballromantika? Hajrában szerzett gólokkal védte meg bajnoki címét a Celtic, elmaradt a Hearts csodatétele

Egyszerű volt a képlet a mérkőzés előtt: a Celtic csak egy győzelemmel védhette meg a bajnoki címet, míg a vendég Heartsnak egy döntetlen is elég lett volna a csodatételhez. Ez pedig nem lett volna túlzás, hiszen a Hearts kivételes idénye mellett a rekordbajnok (önmagához képest) gyenge teljesítménye is benne volt abban, hogy az utolsó fordulóig nyitott maradt a bajnoki trófea sorsa.

Az első játékrész nagy részében eredménytelenül igyekeztek felőrölni egymást a felek, aztán a szünet előtt gyors gólváltást láthatott a teltházas Celtic Park közönsége. A 43. percben egy a hazai kaput védő Viljami Sinisalo aláfutott egy edinburghi szögletnek, a hosszú oldalon érkező Lawrence Shankland pedig nagy erővel az üres kapuba bólintott. A bordómezesek öröme nem tartott sokáig, mivel a félidő ráadásában Tierney a bal oldalon a becsúszó Kiziridisz kezére lőtte a labdát, a megítélt tizenegyest pedig Arne Engels ha némi szerencsével is, de gólra váltotta.

Hearts-drukkerek egy edinburgh-i pubban (Fotó: BBC)

A fordulás után ráült az eredményre a Hearts, de hiába birtokolta a labdát elsöprő fölénnyel a zöld-fehér együttes, James Forresték sokáig látványosan nem tudtak mihez kezdeni a Derek McInness-féle csapat védelmével. A hajrában óriási lehetőségeket szórakozott el a Celtic. A 79. percben hosszú idő után rés nyílt a vendég védelmen, az angol élvonalat is megjárt Kelechi Iheanacho tisztán lőhetett, de a labda a mezőnybe vágódott a jobb kapufáról. Egy perccel később a Hearts német kapusa, Alexander Schwolow volt a megmentő, amikor Osmand átlövését tolta szögletre.

A 86. percben Maeda Daizen közelről szerzett gólt, s ugyan elsőre lest intett a partjelző, a VAR megadta a japán támadó találatát – valósággal felrobbant a stadion. A nyolcperces ráadásban kétségbeesetten támadott az egyenlítésért a Hearts, egy szabadrúgásnál Schwolow is előre ment, de pont ez ütött vissza: a beadás gyatra volt, a kontrából pedig Callum Osmand az üresen maradt kapuba gyalogolt, lezárva a meccset – és a bajnoki versenyfutást is. 3–1

A mérkőzésnek ezzel együtt biztosan lesz visszhangja: a játékvezető ugyanis nem fújta le a meccset, amikor a gól hatására a hazai drukkerek (a skót futball realitásához képest már-már aránytalan extázisban) berontottak a pályára. Csehországban hasonló jelenetek után pontokat vontak le a Slavia Prahától, de (elsősorban azért, mert a Celtic-drukkerek nem fáklyákkal rohantak a gyepre) vélhetően nem kell hasonló következményekre számítani a skót gigász esetében.

A Hearts tehát hiába állt az idény nagy részében a tabella élén, nem lett bajnok 56 év szünet után (s nem szakadt meg a két glasgow-i gigász 41 éve tartó hegemóniája sem), ráadásul bejött az a forgatókönyv, amitől oly sokan tartottak Edinburgh-ben: a hétközi, Motherwell elleni bajnoki ráadásában megítélt, rendkívül vitatott Celtic-büntető akadályozta meg a bordómezesek csodatételét, megágyazva a konteóknak.

SKÓT PREMIERSHIP

38. FORDULÓ, FELSŐHÁZ

Celtic–Hearts 3–1 (Engels 45+4. – 11-esből, Maeda 87., Osmand 90+8. ill. Shankland 43.)