Nemzeti Sportrádió

Grzegorz Lato: dukált a búcsúmeccs a vb-gólkirálynak – az első 100-szorosok, 20. rész

BODNÁR ZALÁNBODNÁR ZALÁN
2026.06.07. 10:19
null
Fotók: Imago Images, Getty Images
Címkék
100-szorosok Képes Sport Grzegorz Lato
A mögöttünk hagyott esztendő Bozsik 100-emlékév volt, mivel száz éve, 1925-ben született az első 100-szoros válogatott labdarúgónk, Bozsik József. Ennek apropóján sorozatunkban a jelentősebb futballkultúrájú országok első 100-szoros válogatottjainak jubileumi mérkőzését idézzük fel. Huszadikként Grzegorz Latóét, akit két évvel a visszavonulása után hívott vissza a lengyel szövetség a jubileumi meccsre – amelyet majdnem lekésett.

 

Grzegorz Lato minden idők egyik legnagyobb lengyel labdarúgója. 1971-ben kezdett el játszani a válogatottban, amelynek 13 éven át volt oszlopos tagja. Nem elsősorban a klubkarrierje jelentős, noha a nem túl neves Stal Mielec csapatával kétszer is lengyel bajnok lett (1973, 1976), otthoni pályafutását ebben az egy klubban töltötte 1966 és 1980 között, mielőtt a belga Lokeren légiósa lett. Az ő igazi „terepe” a válogatott volt, amellyel valóban világraszóló sikereket ért el. Három világbajnokságon szerepelt – nem is akárhogyan, és a lengyel csapat sem akárhogyan! Az ő időszakát lefedő esztendők voltak a lengyel labdarúgás aranyévei olyan klasszisokkal, mint Jan Tomaszewski kapus, továbbá Kazimierz Deyna, Andrzej Szarmach vagy Zbigniew Boniek.

Az NSZK-ban rendezett 1974-es tornán a lengyel futball első vb-érmét szerezte meg a válogatott, a bronzmeccsen a címvédő Brazíliát győzte le 1–0-ra. Lato pedig hét góljával a vb gólkirálya lett: duplázott Argentína (3–2) és Haiti (7–0) ellen az első csoportkörben, győztes gólt szerzett Svédország (1–0) és Jugoszlávia ellen (2–1) a második csoportkörben, és ő döntötte el a bronzmérkőzést is a brazilokkal szemben.

Soccer - International Friendly - Belgium v Poland - Heysel Stadium, Brussels
 

Az 1978-as argentínai tornán ezt a teljesítményt nem sikerült megismételni, de a legjobb nyolc közé akkor is eljutott a lengyel együttes, Lato egyetlen gólját Brazília ellen szerezte, viszont pályára lépett mind a hat mérkőzésen a két csoportkörben.

És volt még egy nagy dobása ennek a válogatottnak: 1982-ben Spanyolországban újra bronzérmes lett! Az akkor már 32 esztendős Lato Peru ellen volt eredményes az 5–1-s siker során, Lengyelország megnyerte az első és második csoportkörben is a maga csoportját, aztán az elődöntőben nem bírt a későbbi győztes olaszokkal és a duplázó Paolo Rossival (0–2). A bronzmeccsen viszont sikerült legyőzni a remek erőkből álló Franciaországot 3–2-re, így újabb érem került a nyakába.

Ez az alicantei vb-bronzmérkőzés volt Grzegorz Lato 99. fellépése címeres mezben. És mivel már a torna előtt bejelentette, hogy a végén búcsút int a válogatottnak, így is tett. Majd klubot és földrészt váltott, a belga Lokerenből a mexikói Atlante együtteséhez szerződött. Eltelt csaknem két év, amikor a lengyel szövetség úgy döntött, korszakos játékosa megérdemel egy búcsúmérkőzést a válogatottban. Még akkor is, ha ezzel az „ajándék” meccsel lesz 100-szoros válogatott. Még akkor is, ha ezzel ő lesz az első 100-szoros lengyel válogatott. A jubileumi találkozóra a belga együttest hívta meg Varsóba a lengyel szövetség.

„A Legia stadionjában került sor a mérkőzésre – emlékezett vissza 40 évvel később, 2024-ben Grzegorz Lato a Fakt című újságnak. – Azt hiszem, a hatvanadik perc körülig játszottam. Aztán integettem a közönségnek, és levonultam a pályáról. És a végén Belgium gólt szerzett, nyert egy nullára. Később az öltözőben nevettünk, hogy én döntetlent játszottam Belgiummal, mert amikor lementem, még nulla nulla volt, úgyhogy csak ti kaptatok ki, mondtam viccesen a csapattársaimnak.”    

Poland V Belgium Second Round Group Match During The 1982 World Cup
 

A memóriája kissé megcsalta ugyan, mert a 85. percig játszott, de a sztorit ez sem gyengíti, mert a belga gól a 88. percben esett. „Hatalmas élmény volt – folytatta. – A meccs után kígyózó sorokban érkeztek a gratulálók, köztük a belga szövetségi kapitány is elismerését fejezte ki, és minden jót kívánt nekem. Virágcsokrokat és különféle ajándékokat kaptam a századik mérkőzés emlékére. A srácok és a kapitány is kitett magáért, csodálatos bánásmódban volt részem. A szurkolók is elkényeztettek: a lelátóról énekelték nekem a »boldog születésnapot«, mert néhány nappal korábban lettem harmincnégy éves.”    

Lato azt is elmondta a Faktnak, hogy hazajönni a búcsú-, egyben jubileumi mérkőzésére logisztikai rémálom volt, mivel Mexikóból át kellett utaznia a fél világot. „Emlékszem, nagyon ki lett centizve, csak két órával a kezdés előtt érkeztem meg Varsóba. A járatom útvonala a következő volt: Mexikóváros–New York, New York–London, London–Varsó. Épphogy csak sikerült lezuhanyoznom, lics-locs, és már indultam is a stadionba. És nem is tudtam sokáig otthon maradni. A mérkőzés után Mielecbe mentem, hogy meglátogassam a családomat és a Stalt, amellyel kétszer nyertem lengyel bajnokságot. A mérkőzés napján érkeztem, és két nappal a mérkőzés után már repülnöm is kellett vissza Mexikóba.”     

Száz válogatott fellépésén Lato 45 gólt szerzett, a 20 vb-mérkőzésén kilenc gólt jegyzett. A 100. meccse után két hónappal nemcsak a nemzeti csapattól, a profi labdarúgástól is visszavonult, noha aztán hét évig játszott még a kanadai lengyelek csapatában, a Polonia Hamiltonban. Egy ideig, 1999-ig edzősködött, nevelőegyesületének, a Stal Mielecnek két ciklusban is volt az edzője, majd a közélet felé fordult: 2001 és 2005 között parlamenti képviselő volt, 2008-tól 2012-ig pedig a Lengyel Labdarúgó-szövetség elnöke.

 

(A következő részben: Törökország – Bülent Korkmaz)

Száz válogatottsága során négyszer játszott Magyarország ellen Grzegorz Lato. Először 1975-ben Lódzban barátságos mérkőzésen 4–2-re nyertek a lengyelek. Majd Budapesten, 1977 tavaszán 2–1-es magyar siker született. A harmadik alkalommal gólt is szerzett, 1979 áprilisában, a Chorzówban 1–1-es döntetlennel végződő barátságos meccsen. És a negyedik, ellenünk vívott összecsapásán is betalált, 1980 márciusában a Népstadionban, de a 23. percben esett gólja csak a szépítéshez volt elegendő (2–1).

Viszont a legfontosabb találkozón, amelyen ellenünk játszhatott volna – nem játszott. Az 1972-es olimpiai döntőben. Ha Münchenben magyar siker születik, 1964 és 1968 után összejön a „mesterhármas”, a sorozatban harmadik olimpiai aranyérem, ám 2–1-re a lengyelek nyertek. A válogatottban 1971-ben bemutatkozó Lato az olimpián csak egyetlen alkalommal, Dánia ellen kapott lehetőség. Az olimpiai aranyérmét megkapta, de nem játszott a döntőben a magyar csapat ellen.

Az olimpiai döntőt kihagyta ellenünk

 

1. Robert Lewandowski     167
    válogatottság
2. Jakub Blaszczykowski     109
    Piotr Zielinski     109
4. Kamil Glik     103
5. Michal Zewlakow     102

7. Grzegorz Lato 
    és Grzegorz Krychowiak     100
A lengyel válogatottsági örökranglista élmezőnye

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. június 6-i lapszámában jelent meg.) 

 

100-szorosok Képes Sport Grzegorz Lato
Legfrissebb hírek

Spirit of Shankly: a szurkolói elköteleződés egy életre szól a Liverpoolnál

Képes Sport
Tegnap, 10:19

Az egykori keleti blokk területén negyedszerre rendeznek BEK- vagy BL-döntőt

Képes Sport
2026.05.30. 14:30

Kezdőcsapatok, vezetőedzők, Puskás Aréna és a játékvezető – infografikán minden, amit BL-döntő előtt tudni érdemes

Képes Sport
2026.05.30. 10:24

„Főúri” vendégek a Puskás Arénában

Képes Sport
2026.05.30. 09:25

William Gallas korábbi klubjának szorít a lelátón

Képes Sport
2026.05.30. 08:25

Vissza a gyökerekhez! – Viktor Gyökeres lehet a londoni főszereplő a BL-döntőn

Képes Sport
2026.05.28. 18:51

Munkamániás varázsló – Hvicsa Kvarachelia lehet a párizsi főszereplő a BL-döntőn

Képes Sport
2026.05.28. 16:44

Ha kell, 12 órán át is közvetít – Hosszú Kávé Köves Gáborral

Képes Sport
2026.05.27. 19:47
Ezek is érdekelhetik