Vb-felkészülés: győztek főpróbájukon a brazilok, nyertek az argentinok is
Brazília 2–1-re győzte le Egyiptomot. A vezetést Bruno Guimaraes szerezte meg a 7. percben, majd Mosztafa Ziko egalizált a 11. percben. A győztes találatot a második félidőben Endrick jegyezte a 52. percben.
Argentína is sikerrel hangolt a vb-re: Lautaro Martínez tizenegyesből szerzett góljával került előnybe a 37. percben, majd Giuliano Simeone a 54. percben állította be a 2–0-s végeredményt Honduras ellen.
A Venezuela–Törökország mérkőzésen a vendégek fordítottak: Gleiker Mendoza révén a venezuelaiak szereztek vezetést a 13. percben, de Baris Alper Yilmaz a 44. percben egyenlített, majd Yunus Akgün a 54. megszerezte a török győzelmet.
Curacao fölényes, 4–0-s sikert aratott Aruba felett.
VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Brazília–Egyiptom 2–1 (Bruno Guimaraes 7., Endrick 52., ill. Ziko 11.)
Venezuela–Törökország 1–2 (Mendoza 13., ill. Baris Alper Yilmaz 44., Akgün 54.)
Argentína–Honduras 2–0 (Lautaro Martínez 37. – 11-esből, Giuliano Simeone 54.)
Curacao–Aruba 4–0 (Brenet 53., Antonisse 58., Comenencia 83., Bacuna 90+1.)