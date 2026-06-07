Vb-felkészülés: győztek főpróbájukon a brazilok, nyertek az argentinok is

Brazília 2–1-re győzte le Egyiptomot. A vezetést Bruno Guimaraes szerezte meg a 7. percben, majd Mosztafa Ziko egalizált a 11. percben. A győztes találatot a második félidőben Endrick jegyezte a 52. percben.

Argentína is sikerrel hangolt a vb-re: Lautaro Martínez tizenegyesből szerzett góljával került előnybe a 37. percben, majd Giuliano Simeone a 54. percben állította be a 2–0-s végeredményt Honduras ellen.

Lautaro Martínez értékesítette a büntetőt (Fotó: Getty Images)

A Venezuela–Törökország mérkőzésen a vendégek fordítottak: Gleiker Mendoza révén a venezuelaiak szereztek vezetést a 13. percben, de Baris Alper Yilmaz a 44. percben egyenlített, majd Yunus Akgün a 54. megszerezte a török győzelmet.

Curacao fölényes, 4–0-s sikert aratott Aruba felett.

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Brazília–Egyiptom 2–1 (Bruno Guimaraes 7., Endrick 52., ill. Ziko 11.)

Venezuela–Törökország 1–2 (Mendoza 13., ill. Baris Alper Yilmaz 44., Akgün 54.)

Argentína–Honduras 2–0 (Lautaro Martínez 37. – 11-esből, Giuliano Simeone 54.)

Curacao–Aruba 4–0 (Brenet 53., Antonisse 58., Comenencia 83., Bacuna 90+1.)