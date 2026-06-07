Nemzeti Sportrádió

Vb-felkészülés: győztek főpróbájukon a brazilok, nyertek az argentinok is

R. D. P.R. D. P.
2026.06.07. 08:35
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Magabiztosan várhatják a tornát Carlo Ancelotti játékosai (Fotó: Getty Images)
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Magyar idő szerint vasárnap hajnalban újabb felkészülési mérkőzéseket rendeztek a hamarosan rajtoló labdarúgó-világbajnokság előtt. A dél-amerikai élcsapatok közül Brazília és Argentína is győzelemmel zárta főpróbáját.

Brazília 2–1-re győzte le Egyiptomot. A vezetést Bruno Guimaraes szerezte meg a 7. percben, majd Mosztafa Ziko egalizált a 11. percben. A győztes találatot a második félidőben Endrick jegyezte a 52. percben.

Argentína is sikerrel hangolt a vb-re: Lautaro Martínez tizenegyesből szerzett góljával került előnybe a 37. percben, majd Giuliano Simeone a 54. percben állította be a 2–0-s végeredményt Honduras ellen.

Lautaro Martínez értékesítette a büntetőt (Fotó: Getty Images)

A Venezuela–Törökország mérkőzésen a vendégek fordítottak: Gleiker Mendoza révén a venezuelaiak szereztek vezetést a 13. percben, de Baris Alper Yilmaz a 44. percben egyenlített, majd Yunus Akgün a 54. megszerezte a török győzelmet.

Curacao fölényes, 4–0-s sikert aratott Aruba felett.

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Brazília–Egyiptom 2–1 (Bruno Guimaraes 7., Endrick 52., ill. Ziko 11.)
Venezuela–Törökország 1–2 (Mendoza 13., ill. Baris Alper Yilmaz 44., Akgün 54.)
Argentína–Honduras 2–0 (Lautaro Martínez 37. – 11-esből, Giuliano Simeone 54.)
Curacao–Aruba 4–0 (Brenet 53., Antonisse 58., Comenencia 83., Bacuna 90+1.)

 

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