Nemzeti Sportrádió

Bukarestben bajnoki címre is törnének a ZTE távozó edzőjével

R. D. P.R. D. P.
2026.06.07. 09:40
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Nuno Campos a Magyar Kupa döntőjében (Fotó: Szabó Miklós)
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ZTE Nuno Campos Andrei Nicolescu román Superliga Dinamo Bucuresti
A román élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Superliga) szereplő Dinamo Bucuresti elnöke, Andrei Nicolescu nagy célt fogalmazott meg, miután a klub bejelentette Nuno Campos érkezését a vezetőedzői posztra.

Mint arról beszámoltunk, Nuno Campos távozik a Zalaegerszegi TE FC éléről, ugyanis Romániában vállal munkát: a portugál szakember a Dinamo Bucuresti irányítását veszi át a 2026–2027-es idényben.

A bukaresti egyesület elnöke, Andrei Nicolescu a következőket mondta a trénerről a Fanatiknak adott interjújában:

Tisztában van klubunk nagyságával, az elvárásainkat is ismeri. Együtt határoztuk meg a célunkat a következő idényre: az első, a második vagy a harmadik helyre odaérni.

A Dinamo már a mögöttünk hagyott idényben is közel járt a dobogóhoz, a 4. helyen zárt.

 

ZTE Nuno Campos Andrei Nicolescu román Superliga Dinamo Bucuresti
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