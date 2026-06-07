Bukarestben bajnoki címre is törnének a ZTE távozó edzőjével

Mint arról beszámoltunk, Nuno Campos távozik a Zalaegerszegi TE FC éléről, ugyanis Romániában vállal munkát: a portugál szakember a Dinamo Bucuresti irányítását veszi át a 2026–2027-es idényben.

A bukaresti egyesület elnöke, Andrei Nicolescu a következőket mondta a trénerről a Fanatiknak adott interjújában:

Tisztában van klubunk nagyságával, az elvárásainkat is ismeri. Együtt határoztuk meg a célunkat a következő idényre: az első, a második vagy a harmadik helyre odaérni.

A Dinamo már a mögöttünk hagyott idényben is közel járt a dobogóhoz, a 4. helyen zárt.