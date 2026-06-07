Pintér Dániel: Nem lehet megunni Lionel Messi mozdulatait

A napokban együtt tréningezett a világbajnokságra készülő amerikai válogatottal. Milyen volt?

Nagyszerű! – válaszolta lapunknak adott exkluzív interjújában Pintér Dániel, az Inter Miami magyar származású támadója, aki szombaton töltötte be 19. életévét. – Az U19-es válogatottból rajtam kívül két fiatalt választott ki Mauricio Pochettino szövetségi kapitány, nagy élmény volt olyan sztárokkal együtt edzeni, mint az AC Milant erősítő Christian Pulisic vagy éppen a Juventusban játszó Weston McKennie.

Pintér Dániel az amerikai U19-es válogatottal készül

A napokban az Egyesült Államok U19-es válogatottjával az Atlanta melletti Fayetteville-ben dolgozik. Milyen a vadonatúj edzőközpontot?

Elképesztő. Látszik, hogy az amerikai szövetség hosszú távra tervez, nem véletlen, hogy a felnőttkeret is itt készül a világbajnokságra. Minden adva van a jó munkához, a pályák, konditerem, a regenerációs részleg – a legapróbb részletekre is odafigyeltek. Kedden Japán ellen lépünk pályára, mindig nagy büszkeség a válogatottban szerepelni. Különleges helyzetben vagyok, mert magyar gyökereim vannak, de Amerikában születtem, itt nőttem fel, mindkét ország fontos nekem.

A nyári szünidőt is a futballpályán tölti

Az MLS a világbajnokság miatt szünetel, a játékosok többsége végre levegőhöz jut. Ön nem utazott el pihenni, Miamiban maradt, és hol napi egy, hol két edzésen vesz részt. Nem esett volna jól kicsit pihenni?

Tizenkilenc éves lettem, mikor dolgozzak, ha nem most? Szeretek futballozni, edzésre járni, labdával lenni. Hiába van szünet, én most sem éreztem úgy, hogy teljesen le kellene állnom. Reggel és délután is kimentem a pályára, a mobilizációra, a prevencióra, a labda nélküli mozgásokra fordítottunk sok figyelmet.

Szeptemberben, a Charlotte FC ellen mutatkozott be az Inter Miamiban. Így képzelte az első hónapokat?

Nagyon gyorsan történt minden. Tisztában voltam vele, hogy a felnőttfutball más világ, de az Inter Miamira ez hatványozottan igaz. Teljesen más a tempó, mint az utánpótlásban, minden edzésen a maximumot kell nyújtani. Az első naptól kezdve rengeteg segítséget kapok a stábtól és a csapattársaktól. Bizalom nélkül ez nem működne, és éreztem, hogy bíznak bennem. Azóta jó néhány mérkőzésen túl vagyok, rengeteget fejlődtem.

Erőnlétileg? Gondolkodásban?

A legtöbbet a döntéshozatalban. Ilyen játékosok között nincs idő gondolkodni. Még meg sem kapod a labdát, már tudnod kell, mi a következő lépés, mikor kell egy érintéssel továbbítani, mikor kell megtartani, mikor kell mélységbe indulni. Eleinte nem volt könnyű felvenni a ritmust, mert minden edzés rendkívül intenzív, de szerintem gyorsan beilleszkedtem.

Luis Suáreztől tanulta a legtöbbet az edzéseken

Pintér Dániel nem megrögzött gyűjtő, de karrierjének fontos állomásairól rendre eltesz egy-egy relikviát. Miami otthonukban megvan az a mez, amelyben szeptemberben a Charlotte ellen bemutatkozott az Inter felnőttcsapatában, s a fiókban őrzi azt is, amelyen a világbajnokság tiszteletére az amerikai zászló mellett virít a magyar piros-fehér-zöld is. Az MLS-csapatok játékosai a legutóbbi fordulóban hazájuk zászlaját viselték a dresszük elején, a hátukon pedig a világbajnokságon részt vevő válogatottak lobogójából alkotott mozaikkal ábrázolták a mezszámot. Magyar zászló az Inter Miami mezén

Hogy az öltözőből csak néhány nevet említsünk: Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul. Őket korábban legfeljebb televízióban láthatta, most pedig velük reggelizik és készül…

Időnként még mindig furcsa. De azért mostanra megszoktam, hogy egy öltözőben vagyunk. Gyerekkoromban Lionel Messit, Cristiano Ronaldót, Neymart és Gareth Bale-t csodáltam leginkább. Messi három évvel ezelőtti Miamiba igazolása plusz motivációt jelentett számomra. Az egyik kedvencem került ahhoz a klubhoz, amelynek az akadémiáján nevelkedtem. Most már nem úgy nézek rá, mint a televízióban látott elérhetetlen félistenre, hanem mint csapattársra. Edzésen sokszor direkt azt figyelem, hogyan ér a labdához, mikor néz fel, hogyan készíti elő a következő mozdulatot – ezt nem lehet megunni.

Milyen személyiség az argentin zseni?

Leginkább spanyolul beszél, van, hogy valaki fordítja, de ez nálunk természetes. Meglepően közvetlen, egyáltalán nem olyan, mintha fal lenne körülötte. Ha az edzésen valamit jól csinálok, odajön, gratulál, vállon vereget. Ez nagyon jólesik.

Tőle tanult a legtöbbet az edzéseken?

Stílusából adódóan talán inkább Luis Suáreztől. A pályán hasonló a felfogásunk, a tréningek után gyakran elmondja, mit csináltam jól, illetve mi az, amin változtatnom kellene. Az ilyen képességű játékosoktól már akkor is tanulni lehet, ha csak az edzéseken nézzük a mozgásukat.

Luis Suárez (balra), Lionel Messi – Pintér Dániel nap mint nap klasszisokkal edz (Fotó: AFP)

Idény közben elkészült az Inter Miami új otthona, a Miami Freedom Parkban felépült Nu Stadium. Valóban hipermodern létesítmény?

Amikor először beléptem az arénába, beleborzongtam. Gyönyörű, minden új és modern, a hangulat is nagyon más, mint a korábbi stadionban. Rendre telt ház van, érződik, hogy a klubnak egyre nagyobb a súlya Miamiban. Nekem különleges érzés, hogy akadémistaként innen indultam, most pedig már ebben a stadionban léphetek pályára.

Nem frusztráló, hogy éppen a világ egyik legerősebb támadósorában kellene helyet követelnie magának?

Nem könnyű a helyzetem, de hiszek magamban! Olyan a mentalitásom, hogy amit a fejembe veszek, attól nemigen tágítok. Jól érzem magam az Inter Miamiban, és jelenleg egy cél lebeg előttem: minél előbb kiharcolni a helyemet a kezdőcsapatban. A támadósorban ott van Lionel Messi, Luis Suárez vagy éppen a mexikói válogatott Germán Berterame, de nem azért vagyok itt, hogy elfogadjam, csak csereként lehet rám számítani.

Sok más együttesben rögtön kezdő lenne, több amerikai klub érdeklődik ön iránt, akad, amely kifizetné a kivásárlási árát, sőt Európából is vannak megkeresései. Ezek nem izgatják a fantáziáját?

Tudok róla, hogy vannak érdeklődők, de most tényleg csak az Interre koncentrálok. Jól érzem magam a klubnál, bíznak bennem, amíg látok rá esélyt, hogy feljebb lépjek a ranglétrán, nem szeretnék távozni. Csereként többször megkaptam a lehetőséget, voltak jó meccseim, és többször közel jártam az első gólomhoz. Ez most a következő nagy célom.

Nem idegesíti, hogy még nem sikerült?

Támadó vagyok, természetes, hogy gólokat akarok szerezni. Volt távoli lövésem, amelyet bravúrral védett a kapus, s adódott előttem olyan helyzet, amelyet ha kicsit okosabban oldok meg, már meglenne az első találatom. Várom a következő lehetőséget!

A családja miként élte meg, hogy ilyen fiatalon eljutott az Inter Miami felnőttcsapatáig?

Nagyon büszkék rám. A szüleim ízig-vérig magyarok, harminc éve költöztek Amerikába. Tatabányáról származnak, édesapám Magyarországon birkózott, most építőipari vállalkozása van Floridában. A bátyám miatt kezdtem el focizni, láttam, hogy edzésekre jár, hétvégén meccsei vannak – én is ezt akartam csinálni. Ő már abbahagyta a labdarúgást, más irányt vett az élete, engem viszont semmi más nem érdekel, csak a futball.

Pintér Dániel akcióban (Fotó: Getty Images)

A különmunka azóta is megmaradt: hetedik éve jár egyéni edzésekre a Miamiban élő korábbi NB I-es futballistához, Cséke Györgyhöz.

Igen, és ebből nem is engedek. Régebben volt olyan időszak, hogy heti hat-hét alkalommal mentem Gyurihoz, most, hogy már a felnőttcsapathoz tartozom, általában heti háromszor így is megvan a pluszmunka. Sokat köszönhetek neki, rengeteg olyan apróságot gyakoroltunk, amely nélkül most nem tartanék itt.

A címvédő vagy az Eb-győztes lesz a világbajnok

Június 11-én kezdődik a világbajnokság. Floridában már érezni a felfokozott hangulatot?

Mindenki erről beszél. Ha lesz rá lehetőségem, szeretnék kimenni egy-egy meccsre, de ez attól is függ, hogyan alakul a programunk. Szerintem fantasztikus torna lesz, Amerikában egyre népszerűbb a futball, és ez a világbajnokság még nagyobbat lendíthet rajta.

A társrendező amerikai válogatottól mit vár?

Jó csapat, rengeteg kiváló játékossal. Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams, Gio Reyna, Sergino Dest, Antonee Robinson, Tim Weah, Folarin Balogun – tele a keret európai elit bajnokságban szereplő labdarúgókkal. Az erősségük szerintem az intenzitás, a sebesség, az átmenetek, valamint az, hogy nagyon erősek. Hazai pályán ez még többet érhet. A nyolcaddöntőig, negyeddöntőig simán eljuthatnak, de ha összeáll minden, akár tovább is.

Ki nyeri meg a vb-t?

A címvédő Argentína vagy az Európa-bajnok Spanyolország. Ez a két válogatott kiemelkedik a többi közül.

Tényleg nem hiányzik egy kis pihenés?

Nevetni szoktam ezen, mert persze vannak barátaim, családom, szeretek kikapcsolódni, de most a futball az első. Remekül érzem magam a bőrömben, és tudom, hogy nagy esély áll előttem. Semmit sem akarok elsietni, de nem is várok arra, hogy az ölembe hulljon a siker. Mindennap azért dolgozom, hogy amikor jön a lehetőség, készen álljak. A bemutatkozás megvolt, most már jöhetne az első gól is!