Bátor és hatékony játékkal igyekszik célba érni a Gyirmót az NB III-as osztályozón

HIÁBA FUTBALLOZOTT FÖLÉNYBEN és dolgozott ki számos helyzetet, nem tudta legyőzni hazai pályán az NB III Északnyugati csoportját megnyerő, korábban az élvonalban is szereplő Gyirmót FC Győr a Délkeleti csoport első helyén végző Monort az NB II-be jutásért zajló párharc első, egy héttel ezelőtti mérkőzésén, 2–2-es döntetlen született. Nagy a tét, s a gyirmótiak a nyugodt hangolódás érdekében egy nappal a monori visszavágó előtt, szombaton Budapestre utaztak.

„Sokan voltak kíváncsiak a hazai mérkőzésünkre. Bízunk benne, hogy Monorra is elkísérnek minket szurkolóink, akiknek segítségével kiharcoljuk a feljutást – mondta a klub hivatalos oldalának Madarász Márk, a Gyirmót FC Győr középpályása. – A múlt heti összecsapáson rendkívül motivált ellenféllel találkoztunk, a vendégek játékosai csúsztak-másztak a pályán, vélhetően így lesz ez Monoron is. Stabilan kell védekeznünk, elöl pedig még bátrabban futballozva ki kell használnunk a kínálkozó lehetőségeket."

Nagy Krisztián (középen) úgy gondolja, a Nagykanizsa mellett a Gyirmót jut fel (Fotó: zaol.hu)

NEM MINDENNAPI KÖRÜLMÉNYEK között játszott a múlt hét végén 2–2-es döntetlent a Nagykanizsa hazai pályán a Cigánddal az NB II-be jutásért zajló rájátszás első mérkőzésén. A játékvezető vihar miatt félbeszakította a meccset, majd miután folytatódott, a vendégek szereztek vezetést. A házigazda negyedóra alatt fordított, büntetőt is rúghatott, ám a korábban az élvonalban is futballozó Nagy Krisztián elhibázta. Kisvártatva egyenlített a Cigánd, a kimaradt lehetőségek miatt inkább a kanizsaiaknak lehet hiányérzetük.

„Bár már nem vagyok fiatal, nem emlékszem a pályafutásom során olyan meccsre, amely vihar miatt félbeszakadt, majd folytatódott – mondta lapunknak a 33 éves Nagy Krisztián, aki a Honvédban lett élvonalbeli labdarúgó, a 2021–2022-es idényben pedig Kisvárdán játszott az NB I-ben. – Az újrakezdés után szinte azonnal hátrányba kerültünk, ám hamar fordítottunk, a térfélcsere után pedig büntetőt rúghattam – sajnos elhibáztam. Egyébként már az első játékrészben is járt volna nekünk a tizenegyes, hiszen az ellenfelem kézzel ellökött, valamint annál a játékhelyzetnél is, amikor már kettő kettőnél a vendégek kétszer is kezeztek nem természetes testtartással a tizenhatoson belül. És volt egy harmadik eset is… A végeredmény ellenére az első meccs megmutatta, jobb csapatunk van, de nincs lefutva a párharc: sok szurkoló elkísér bennünket, segítségükkel számunkra kedvező eredményt érhetünk el. Érdekes helyzetben vagyok, hiszen az ősszel Gyirmóton játszottam, így előfordulhat, hogy két csapat feljutásának leszek a részese, meglehet, hogy csak egynek, és az is, hogy egynek sem. De szerintem a Gyirmót és a Nagykanizsa lesz NB II-es."

NB III

OSZTÁLYOZÓ A FELJUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

17.00: Monor SE–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 2–2

17.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 2–2