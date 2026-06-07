Nemzeti Sportrádió

A nap, amelyiken Anglia kétszer szúrt ki Argentínával – vb-videók!

KORMANIK ZSOLTKORMANIK ZSOLT
2026.06.07. 09:11
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Csapatkapitányhoz méltón: David Beckham berúgta a 11-est az argentinoknak 2002-ben (Fotó: Getty Images)
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foci vb Argentína Anglia vb-történet
Mi történt ezen a napon a labdarúgó-világbajnokságokon? Spanyolország és Mexikó két győzelemre is visszaemlékezhet június 7-én, de a nap főszereplője mégiscsak Anglia, amely egyszer közvetve (1962), egyszer pedig (2002) – immár az időközben a pályán elszenvedett nem mindennapi sérelmektől fűtve – szemtől szemben szúrt ki nagy riválisával, Argentínával. 10. RÉSZ, JÚNIUS 7.

Sorozatunkban lassacskán a vb-évszak legsűrűbb napjaihoz érünk, egyre több az emlék és a látnivaló, úgyhogy érdemes kiemelni még néhány tételt a mai kínálatból:

• egy nagyszerű brazil–angol meccset „az évszázad védésével” (1970);
• egy mesterhármast Gerd Müllertől (1970);
• egy elképesztő iráni öngólt (1978);
• egy kapitális spanyol védekezési bakit (1986);
• egy vérbeli dél-amerikai rádiós gólközvetítést (1986);
• és minden idők talán legakrobatikusabb vb-gólörömét (2002).

S akik hisznek a futball világot egyesítő erejében, elégedetten biccenthetnek: ha nem is ugyanabban az évben, de egyaránt június 7-én könyvelte el első vb-gólját a világpolitikában ősellenségnek számító Irán és Izrael.

1934: NÉMETORSZÁG MEGSZERZI ELSŐ VB-ÉRMÉT

Az első olaszországi vb-n a németek csak akkor nyertek, ha volt játékosuk, aki egynél többször talált a kapuba. Az osztrákok elleni nápolyi bronzmeccsen már a szünetben megvolt a dupla, és mint utóbb kiderült, a szögletből elért góljairól nevezetes, kora legjobb jobbszélsői között emlegetett Ernst Lehner két találata nem hiába született meg: Németország legyőzte a nagy rivális Ausztriát, és megszerezte az első vb-érmét.

A 3. HELYÉRT
NápolyNémetország–Ausztria3:2
VB 1934, OLASZORSZÁG – JÚNIUS 7.

 

1962: 14 MECCS KELLETT MEXIKÓNAK AZ ELSŐ GYŐZELEMHEZ

A chilei vb csoportkörének utolsó játéknapjára két nyitott kérdés maradt. Az egyiket a jugoszlávok válaszolták meg, miután a papírformának megfelelően, Milan Galics és Drazsan Jerkovics dupláival kiütötték Kolumbiát, amivel az övék lett az A-csoport második továbbjutó helye. VIDEÓ ITT!

A „magyar csoportban” Angliának egy pontra volt szüksége ahhoz, hogy – a frissen bevezetett gólarányszabály előnyét élvezve – megelőzze Argentínát, és továbbjusson: a bolgárok elleni 0:0 éppen elegendő volt ehhez. Az előzéshez persze az is szükségeltetett, hogy néhány nappal korábban Walter Winterbottom csapata legyőzze az argentinokat.

Az addig nyeretlen olaszok egy tét nélküli meccs megnyerésével búcsúztak a vb-től (VIDEÓ ITT!), míg Mexikó – amely korábban négy világbajnokságot járt meg különösebb sikerélmény nélkül – a már korábban továbbjutó, ekképp kissé lazító csehszlovákok ellen elkönyvelte története első vb-győzelmét. A váratlan diadalukkal általános megdöbbenést kiváltó zöldeknek a korábbi 13 világbajnoki találkozójukon mindössze egy pont jött össze… VIDEÓ ITT!

Falfestmény a legendás Carbajal kapusról a mexikói Leónban
Falfestmény a legendás Carbajal kapusról a mexikói Leónban

 

Az öt világbajnoki részvétellel társrekorder Antonio „Tota” Carbajal 11 vb-mérkőzésen védett karrierje során (1950, 1954, 1958, 1962, 1966), és ez volt az egyetlen győzelme.

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK 
AricaJugoszlávia–Kolumbia5:0
SantiagoOlaszország–Svájc3:0
Vina del MarMexikó–Csehszlovákia3:1
RancaguaBulgária–Anglia0:0
VB 1962, CHILE – JÚNIUS 7.

 

A Daily Mail grafikája a védésről A KÉPRE KATTINTVA: GORDON BANKS FELELEVENÍTI A TÖRTÉNTETEKET (angol nyelven)
A Daily Mail grafikája a védésről. IDE KATTINTVA: GORDON BANKS FELELEVENÍTI A TÖRTÉNTETEKET (angol nyelvű videó)

1970: AZ ÉVSZÁZAD VÉDÉSE SEM ELÉG ANGLIÁNAK

A futballvilág a 37 Celsius-fokban izzó guadalajarai Jalisco Stadionra figyelt, ahol az előző két világbajnokság győztese, Brazília és Anglia nézett farkasszemet egymással. A meccs nem is okozott csalódást! S noha a kilencven percről a többségnek talán „az évszázad védése” ugrik is be – Pelé minősítette így az angol kapus, Gordon Banks hihetetlen vetődését (VIDEÓ ITT!), amellyel hárította biztos gólnak látszó fejesét –, azért az eredmény sem merült feledésbe: a brazilok nyertek 1–0-ra, köszönhetően a Pelé passzát bevágó Jairzinhónak. VIDEÓ ITT!

Történt persze más is ezen az emlékezetes játéknapon: Gerd Müller mesterhármassal vezette győzelemre a nyugatnémeteket Bulgária ellen. VIDEÓ ITT!

Javier Valdivia duplájára építve Mexikó az egész torna legfölényesebb sikerét aratta, és a salvadoriak elleni meccsen a vb-történelem első gólt szerző cserejátékosát is köszönthette Juan Ignacio Basaguren személyében (VIDEÓ ITT!); az újonc Izrael megszerezte első vb-pontját és a csapatkapitány Mordehaj Spiegler életerős lövése révén máig egyetlen vb-gólját a svédek elleni meglehetősen durva mérkőzésen. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
MexikóvárosMexikó–Salvador4–0
TolucaSvédország–Izrael1–1
GuadalajaraBrazília–Anglia1–0
LeónNSZK–Bulgária5–2
VB 1970, MEXIKÓ – JÚNIUS 7.

 

Hans Krankl A KÉPRE KATTINTVA A CSATÁR A KORSZAK KIVÁLÓ OSZTRÁK VÁLOGATOTTJÁRÓL BESZÉL (angol fordítással)
Hans Krankl. IDE KATTINTVA: A CSATÁR A KORSZAK KIVÁLÓ OSZTRÁK VÁLOGATOTTJÁRÓL BESZÉL (angol fordítással)

1978: FOLYTATÓDIK AZ OSZTRÁK CSODA

Csak az osztrákok és az irániak örülhettek eme gólszegény argentínai játéknapon: a világbajnokságra húsz év után visszatérő Ausztria a spanyolok után a svédeket is legyőzte (a gólt Hans Krankl lőtte büntetőből, VIDEÓ ITT!) és továbbjutott, míg Irán megszerezte az első vb-gólját és első vb-pontját.

A skótokat megdermesztő találat Iraj Danaeifard érdeme, de hogy híven tolmácsoljuk a történteket, rögzítenünk kell, hogy Skócia vezető gólját is egy iráni szerezte, Andranik Eszkandarjan, aki megrendítő öngólja ellenére a vb után a híres-nevezetes New York Cosmos játékosa lehetett, és az Egyesült Államokban telepedett le. VIDEÓ ITT!

Hollandia nem bírt Peruval, Brazília pedig Spanyolországgal. Utóbbi meccs 0–0-ját érdemes megjegyezni, mert a brazilok következő 22 vb-csoportmeccsén nem lesz példa arra, hogy a labda ne kerüljön legalább egyszer az ellenfél kapujába. A gólsorozat 2010-ben, Portugália ellen szakad majd meg.

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
Buenos AiresAusztria–Svédország1–0
Mar del PlataBrazília–Spanyolország0–0
CórdobaSkócia–Irán1–1
MendozaPeru–Hollandia0–0
VB 1978, ARGENTÍNA – JÚNIUS 7.

 

Romero, a paraguayi hős bélyegen
Romero, a paraguayi hős bélyegen

1986: A SPANYOLOK MEGFIZETTEK EGY NÉGYÉVES SÉRELEMÉRT

A spanyol válogatott négy évvel korábban, a saját vb-jén szégyenszemre kikapott Észak-Írországtól – és emiatt bivalyerős csoportba került a középdöntőben –, így ez a guadalajarai délután kiváló alkalmat kínált a visszavágásra. Emilio Butragueno már a 2. percben beköszönt a veterán Pat Jenningsnek, Julio Salinas gólja sem késett soká, és az északírek kezdőjében hiába voltak ott hatan is a valenciai győzők közül, s a hajrára hiába állt be az akkori egyetlen gól szerzője, Gerry Armstrong, csak szépíteniük sikerült Colin Clarke meglehetősen vicces góljával. VIDEÓ ITT!

Lengyelország a Marokkó elleni váratlan döntetlen után talpra állt, az időhúzást előszeretettel a szögletzászlónál cselezgetve megoldó Wlodzimierz Smolarek közeli lövésével legyűrte Portugáliát. VIDEÓ ITT!

Luis Flores góljával Mexikó a 2. perctől győzelemre állt Paraguay ellen, csakhogy a 84. percben megint – ezúttal fejjel – villant az első meccsen is gólt szerző Julio César Romero, alias Romerito. S mivel a végjátékban Roberto Fernández a kapufára ütötte Hugo Sánchez tizenegyesét, a házigazda a torna folyamán először pontot vesztett. VIDEÓ ITT!

Carlos Alberto Gómez egyik utolsó emlékezetes közvetítése volt ez: hangja felidézésével emlékezzünk az egy esztendővel később, alig 37 évesen elhunyt neves paraguayi kommentátorra, aki ÍGY KIABÁLTA VILÁGGÁ A ROMERITO-GÓL KIVÁLTOTTA BOLDOGSÁGÁT!
 

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
MexikóvárosMexikó–Paraguay1–1
GuadalajaraSpanyolország–Észak-Írország2–1
MonterreyLengyelország–Portugália1–0
VB 1986, MEXIKÓ – JÚNIUS 7.

 

Julius Aghahowa a levegőben (Fotó: AFP)
Julius Aghahowa a levegőben (Fotó: AFP)

2002: ANGLIA NYERI A SZAPPORÓI RANGADÓT

Több hőse is volt ennek az ázsiai játéknapnak. Először is Fernando Morientes, aki a szünetben állt be a spanyol csapatba – amely akkor még hátrányban volt Carles Puyol öngólja miatt –, és fejjel, majd mellel (!) is betalált az előbbi videón még ünneplő Paraguaynak. A szokásos Hierro-tizenegyessel nyomatékosított győzelem révén Spanyolország lett a csoportkör első továbbjutója. VIDEÓ ITT!

A svéd–nigériai meccs hősének kezdetben Julius Aghahowa ígérkezett, és nemcsak a vezetést jelentő remekbe szabott fejes gólja miatt, hanem mert sértetlenül túlélte az ünneplésként bemutatott fantasztikus, hetes kézen átfordulásos- és szaltósorozatot. Aztán fordult a kocka, Henrik Larsson duplázott, és ő lett a hős: a vicces „önkapufát” összehozó, de végig többet támadó svédek nyertek, a későn hajrázó Nigéria kiesett… VIDEÓ ITT!

S hát persze ott volt a fő-fő-főhős, a lábtöréséből közvetlenül a vb előtt felépülő David Beckham, aki a csoportkör egyik legnagyobb érdeklődéssel várt meccsén, az első félidő hajrájában értékesített tizenegyesével 1–0-s győzelemhez segítette Angliát az ellenfélnél több, ellenségnél alig kevesebb Argentína ellen. A büntetőt az azóta Angliában szép edzői sikereket felmutató Mauricio Pochettino hozta össze.

„A legédesebb pillanat” – jellemezte Beckham a döntő momentumot, amellyel nemcsak a négy évvel korábbi angol–argentin nyolcaddöntőn kapott piros lapért és a kiesésért, hanem Diego Maradona ama bizonyos 1986-os, „isteni sugallatra” ütött góljáért is bosszút állt... VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
CsönzsuSpanyolország–Paraguay3–1
KobeSvédország–Nigéria2–1 
Szapporó Anglia–Argentína1–0 
VB 2002, DÉL-KOREA, JAPÁN – JÚNIUS 7.

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

2022. NOVEMBER 23.: SPANYOLORSZÁG–COSTA RICA 7–0. Dani Olmo már a 11. percben beemelte a spanyolok vezető gólját (ez volt a válogatott történetének 100. vb-gólja), amelyet további hat követett a 2022-es torna legnagyobb különbségű győzelmét hozó mérkőzésen. Szegény Keylor Navas kapujába betalált Marco Asensio, aztán Ferran Torres kétszer, Gavi, Carlos Soler és Álvaro Morata is. Első katari meccsükön a spanyolok több rekordot megdöntöttek: korábban sohasem nyertek hét góllal vb-n; 81.8 százalékos labdabirtoklás sem fordult még elő világbajnokságon (legalábbis amióta jegyzik ezt az adatot); és a 18 éves, 100 napos Gavinál fiatalabb vb-gólszerzője sem volt még a spanyol válogatottnak. Ki hitte volna, hogy ez lesz Luis Enrique legénységének egyetlen győzelme Katarban... VIDEÓ ITT!

(Cikkünk eredeti változata a 2010-es világbajnokság idején készült.)

Minden más foci
2022.06.22. 12:39

Gólok, hősök, felejthetetlen meccsek, kultikus események – vb-történelem napról napra, rengeteg videóval

VB-ÖRÖKNAPTÁR. 61 gazdagon illusztrált epizód az életünket négyévente beragyogó futballcsodáról.


 

 


 

 

foci vb Argentína Anglia vb-történet
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