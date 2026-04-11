Dénes Vilmos csapata visszajutott a belga élvonalba
A belga labdarúgó-másodosztályban szereplő, Dénes Vilmost is foglalkoztató KV Kortrijk egy idény után visszajutott a helyi élvonalba.
A Kotrijk második helyezése és feljutása azzal vált biztossá, hogy a rivális Beerschot péntek este 3–3-as döntetlent játszott az Eupen vendégeként, így már nem előzheti meg Dénes Vilmos csapatát.
Az U21-es válogatott magyar támadó tavaly szeptemberben érkezett a belga együtteshez, eddigi 20 tétmeccsén egy gólt és három gólpasszt jegyzett. Szerződése 2029 nyaráig köti a klubhoz.
A belga másodosztály küzdelmeit az a Beveren nyerte meg, amely szombat este éppen a Kortrijket fogadja.
Dénes Vilmos szeretné, ha aranyérmes lenne a Kortrijkkel
Légiósok
2026.02.13. 06:40
Mátyus János Belgiumban lett sportigazgató – hivatalos
Légiósok
2026.01.10. 20:23
