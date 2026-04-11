Dénes Vilmos csapata visszajutott a belga élvonalba

2026.04.11. 12:17
null
Dénes Vilmos (balra) és a Kortrijk a következő idénytől az élvonalban szerepelhet (Fotó: AFP)
A belga labdarúgó-másodosztályban szereplő, Dénes Vilmost is foglalkoztató KV Kortrijk egy idény után visszajutott a helyi élvonalba.

A Kotrijk második helyezése és feljutása azzal vált biztossá, hogy a rivális Beerschot péntek este 3–3-as döntetlent játszott az Eupen vendégeként, így már nem előzheti meg Dénes Vilmos csapatát.

Az U21-es válogatott magyar támadó tavaly szeptemberben érkezett a belga együtteshez, eddigi 20 tétmeccsén egy gólt és három gólpasszt jegyzett. Szerződése 2029 nyaráig köti a klubhoz.

A belga másodosztály küzdelmeit az a Beveren nyerte meg, amely szombat este éppen a Kortrijket fogadja.

 

