Eden Hazard: Sosem akartam olyan lenni, mint Cristiano Ronaldo

„Massimo Moratti, az Internazionale korábbi elnöke sokáig csábított, hogy igazoljak Milánóba, de én mindig is a Premier League-ben és a Real Madridban akartam futballozni, és szerencsére mindkettő össze is jött – mondta a világbajnoki bronzérmes Eden Hazard. – Spanyolországban nem volt szerencsém, de gyerekkorom óta arról álmodoztam, hogy a Santiago Bernabéu Stadionban játszhassak, és ez összejött. Ami a Serie A-t illeti, a gyerekeim megőrülnek Kenan Yildizért, imádják a játékát, és remélik, hogy a Juventusból a Premier League-be igazol. Szerintem viszont a Real Madridban lenne a helye.”

Bár a Chelsea-nál, a Real Madridnál és a belga válogatottnál is nagyszerű edzőkkel dolgozhatott együtt, nem is kérdés számára, hogy ki volt közülük a legjobb szakember.

„José Mourinho volt a legjobb, akivel együtt dolgozhattam, nagyszerűen kommunikált, és profi volt abban, hogy elmondja, mit vár el tőlünk, és mit szeretne látni a pályán – folytatta. – Maurizio Sarrinak viszont sokszor unalmasak voltak az edzései, de ezt neki is mondtam. Ez nem kritika, mert az eredményei őt igazolják. Ugyanez igaz Antonio Contéra is. Nála mindenből végtelen számú ismétléseket csináltunk.”

Az Angliában és Spanyolországban is két-két bajnoki aranyérmet szerző játékos végül elmondta azt is, hogy Maurizio Sarri rendszeresen Cristiano Ronaldót állította elé példaként, ő azonban egyáltalán nem akart olyan lenni, mint a mindent a karrierjének alárendelő portugál klasszis.

„Közöltem vele, hogy én nem akarok olyan lenni, ő – mesélte. – Mindig is saját magam akartam lenni a pályán és azon kívül is. Sosem estem túlzásba, de nem szerettem volna ennyire korlátok közé szorítani magam. Ha a barátaim meghívtak vacsorázni vagy azt kérték, hogy igyak meg velük egy pohár bort, akkor nem mondtam nemet. Én csak saját magam akartam lenni és futballozni.”