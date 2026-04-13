A belga élvonalban is bizonyítani akar a Kortrijkkal frissen feljutó Dénes Vilmos

Az előző hétvégén feljutott az élvonalba a Kortrijk, amelynek tagja az U21-es magyar válogatott játékos, Dénes Vilmos is. A Nemzeti Sportrádió podcastjában Szabó Bence beszélgetett a 21 éves támadóval, aki Zalaegerszegről került a 125 éves belga klubhoz.

„Nagyjából fél éve, tavaly szeptember végén igazoltam ide, már akkor azzal a céllal, hogy feljussunk, s ezzel olyan topligába kerüljek – szerintem a belga első osztályt már ide lehet sorolni –, amilyenről pár éve csak álmodni tudtam. A feljutás úgy dőlt el, hogy a mögöttünk lévő csapat nem nyerhetett, és az utolsó percben kapta a gólt, amellyel döntetlen lett a meccs. Amikor azt a mérkőzést lefújták, olyan öröm vett erőt rajtam, amely azóta sem múlt el. Most ki akarom élvezni a siker minden pillanatát, jövőre pedig száz százalékban az első osztályú szereplésre fogok koncentrálni” – fogalmazott a játékos, akinek húsz bajnoki mérkőzésen egy gól és három gólpassz fűződik a nevéhez.