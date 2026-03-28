Felkészülési mérkőzések: Belgium magabiztos győzelmet aratott Atlantában

Feröer nyerte a miniállamok rangadóját. Az észak-európai együttes ugyan Nicolas Giacopetti miatt a 21. percben hátrányba került, de Jákup Andreasen az első félidő ráadásában egyenlített, Árni Fredriksberg pedig a 65. percben megszerezte a győztes gólt. San Marino 2024. november 18. óta nem győzött válogatott mérkőzésen, míg Feröer az utolsó hat meccséből ötöt megnyert, csak Horvátország ellen maradt alul. 1–2

Szenegál először lépett pályára az Afrika-kupa-döntő óta, és mióta elvették tőle az elsőséget a zöldasztalnál. Az afrikai válogatott Párizsban játszott Peruval, és a 41. percben a PSG fiatalja, Ibrahim Mbaye hozta kihagyhatatlan helyzetbe Nicolas Jacksont, aki közelről a kapuba helyezett. Az 54. percben egy perui védőről Ismaila Sarr elé pattant a labda, aki 11 méterről magabiztosan lőtt a bal sarokba. 2–0

Izland Torontóban vendégszerepelt, és már a kilencedik percben vezetést szerzett Kanada ellen: Kamal Miller bizonytalankodott, Orri Óskarsson pedig lecsapott a labdára, és a kapuba lőtt. A 21. percben Niko Sigur volt határozatlan, Mikael Egill Ellertsson elvitte mellette a labdát, és jól ugratta ki a jobbösszekötő helyén Óskarssont, aki egy életerős lövéssel megszerezte a második gólját. Szünet után azonban Kanada egyenlíteni tudott, Jonathan David két büntetőt is értékesített. Kanada tíz emberrel fejezte be a mérkőzést, Tajon Buchanant könyöklésért állította ki a játékvezető a 80. percben.

Japán Skóciában nyert, Ito Dzsunja a 84. percben szerezte a meccs egyetlen gólját, Angus Gunn lábbal csak beleért a közeli lövésbe, de hárítani nem tudott.

Az Egyesült Államok egy szöglet után szerzett vezetést Belgium ellen Atlantában, Antonee Robinson sarokrúgásánál a védők lemaradtak Weston McKennie-ről, aki közelről a kapuba továbbított. Nem sokáig volt az előny a hazaiaknál, a Matt Turner kapus által kiütött labdát Zeno Debast 24 méterről lőtte a jobb sarokba.

Szünet után Belgium megfordította a mérkőzést, Amadou Onana 15 méterről lőtt a jobb sarokba, majd egy kezezés miatt megítélt büntetőt Charles De Ketelaere értékesített. A 68. percben Dodi Lukebakio a jobbösszekötő helyéről nagy gólt ragasztott a jobb sarokba, majd a 82. percben egy védőről elé kerülő labdát lőtt laposan a rövidbe. A magabiztos vezetés tudatában a végén kicsit könnyelműsködtek a belgák, a saját tizenhatosukon belül labdát veszítettek, így Patrick Agyemang kozmetikázhatott a különbségen.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

San Marino–Feröer 1–2 (Giacopetti 21., ill. J. Andreasen 45+1., Fredriksberg 65.)

Elefántcsontpart–Dél-Korea 4–0 (Guessand 35., Adingra 45+1., Godo 62., Singa 90+3.)

Szenegál–Peru 2–0 (N. Jackson 41., I. Sarr 54.)

Kanada–Izland 2–2 (J. David 63. és 75. – mindkettőt 11-esből, ill. Óskarsson 9., 21.)

Kiállítva: Buchanan (Kanada, 80.)

Skócia–Japán 0–1 (Ito Dzs. 84.)

Egyesült Államok–Belgium 2–5 (McKennie 39., P. Agyemang 87., ill. Debast 45., Am. Onana 53., De Ketelaere 59. – 11-esből, Lukebakio 68., 82.)