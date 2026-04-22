Dénes Vilmos: Remélem, hogy az élvonalban több lehetőséget kapok

– Elérték céljukat: másodikok lettek a belga másodosztályban, így feljutottak az élvonalba.

– Tavaly nyáron azzal a céllal igazoltam Zalaegerszegről a Kortrijkhez, hogy egy idényt követően már a belga első osztályban játszhassak. Ez sikerült, úgyhogy elégedett vagyok – mondta lapunknak Dénes Vilmos, a Kortrijk 21 esztendős támadója.

– Az éllovas Beveren utcahosszal nyerte meg a bajnokságot, önök pedig három ponttal végeztek a harmadik Beerschot előtt. Nehéz feladatuk volt?

– Ahhoz képest, ahogyan indult, elég komplikált volt a vége. Hatvanhét pontot szereztünk, ennyivel a legtöbb esetben bajnoki címet szereznek a csapatok – nekünk pedig még a második hely is necces volt. Az ősz nagyszerűen alakult, de nehéz tavaszon vagyunk túl. Minden mérkőzésen a három pont megszerzése volt a cél, ha pedig vereséget szenvedtünk, mélyre kerültünk. Voltak rossz meccseink, előfordult, hogy visszacsúsztunk a harmadik helyre, de a végére összeállt minden, megnyertük az utolsó bajnokit, és feljutottunk az első osztályba.

– Az idény előtt a bajnoki cím elhódításáról beszéltek a klubnál. Csalódottak, hogy ez nem sikerült?

– Abszolút nem. A téli szünetben öt pontra voltunk a listavezető Beverentől, de sajnos becsúszott néhány vereség, kijött egy-két hiányosság, és sokszor szerencsénk sem volt. Sajnos el kellett engednünk az első helyet, pláne a Beveren teljesítményét látva. A megszerezhető kilencvenhat pontból nyolcvannyolcat megszerzett, veretlenül lett bajnok, le a kalappal előtte.

– Első légiósidényén van túl, hétszer kezdőként, tizennégyszer csereként lépett pályára, 652 percet kapott a bajnokságban, egy gólt szerzett és három gólpasszt adott. Elégedett?

– A perceimmel nem, mert kevesebbet játszottam, mint amennyit szerettem volna. Annak azonban örülök, hogy amikor csereként beálltam, rendre tudtam segíteni a csapatnak, sokszor az én pályára lépésem után nyertük meg a mérkőzést. Szereztem gólt, adtam gólpasszokat, ez az idény így alakult, a legfontosabb, hogy feljutottunk. Remélem, az élvonalban több lehetőséget kapok – ezért dolgozom keményen.

– Miben fejlődött leginkább?

– Mind a magánéletben, mind a pályán türelmesebb lettem, csereként egyre jobban ki tudtam használni a kapott játékperceket. Mivel az öt–kettő–hármas szerkezetben jobb futót játszottam, a védekezésből is ki kellett vennem a részem, így e téren is sokat fejlődtem, az állóképességem is jobb lett. A jobb oldalon védekezésben rendre vissza kellett zárnom, illetve támadásban fel kellett érnem az akciókhoz. Kellett melóznom rendesen, de nincs ezzel semmi problémám, szeretek futni. Fontos, hogy a vezetőség és a szurkolók is elégedettek velem. A drukkerektől rengeteg visszajelzést kaptam, szerintük több lehetőséget érdemelnék, tetszik nekik a játékom és a hozzáállásom.

– A nyártól Európa egyik kimondottan erős bajnokságában játszik, mire számít?

– Az első idényemben teljesen beilleszkedtem, már mindenki ismeri a képességeimet, sokkal előnyösebb helyzetben vagyok, mintha mondjuk csak most érkeznék a klubba. Tudom, erős a belga bajnokság, szeretném a legjobb formámban elkezdeni a nyári felkészülést. A francia nyelv is egyre gördülékenyebben megy, szinte már mindent megértek, de van még hova fejlődnöm. Habár még csak most lett vége, nagyon várom már a következő idényt.

– Gyanítom, ráfér önre egy kis pihenés.

– A héten Belgiumban vagyok, a napokban még edzéseket tart a szakmai stáb, ezt követően kezdődik a nyári szünet. Június nyolcadikán kezdjük a felkészülést, természetesen mindenki kapott egyéni edzésprogramot a szünetre. Javarészt Száron és Székesfehérváron leszek, de elmegyek Zalaegerszegre és Siófokra is, igyekszem kipihenni magam.