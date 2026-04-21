A Werder Bremen szerződtetheti Andruskó Adriánt

Biztatóan alakul Andruskó Adrián pályafutása. Az egykori NB I-es középpályás, Andruskó Attila fia hétéves korától egészen tavaly szeptemberig a Pécsi MFC utánpótláscsapatait erősítette, s már fiatalon kiemelkedett társai közül hozzáállásával és adottságaival – a csapatkapitányi karszalagot is rendre ő viselte. A következő lépés a magyar érdekeltségű, horvát NK Osijek (Eszék) akadémiája volt, ahol megalkuvást nem ismerő játékkal és gólokkal vétette észre magát. Az egyik bajnokin – ahol édesapja szerint egyébként nem futballozott kifejezetten jól – a lelátón ültek a nagy múltú Werder Bremen játékosmegfigyelői is, akiknek olyannyira megtetszett a 16 éves támadó játéka, hogy kisvártatva próbajátékra hívták. Az ifjú csatár büszke apukáját a hétközi edzés előtt szólaltatta meg lapunk.

„Brémában vagyunk a héten, a Werder hívta próbajátékra a fiamat – mondta a Nemzeti Sport érdeklődésére a Kaposvár és a Siófok színeiben az NB I-ben futballozó egykori középpályás, Andruskó Attila. – Ez óriási esély Adrián számára, ha nem »ügyetlenkedi el«, jó eséllyel szerződteti a csapat. Szombatig mérlegelnünk kell családként, hogy meg tudjuk-e ugrani ezt a szintet, persze a feleségem és én mindenben támogatjuk. Nem szülői nyomásra kezdett futballozni, mindig is ő akart játszani, harciasságát már fiatal korában felfedezhettük. Sohasem volt kiemelt tehetségként kezelt játékos, de őt ez nem foglalkoztatta, mindig beállt a sorba, megküzdött a helyéért. A brémai együttes világszínvonalú. Nem a Real Madrid vagy Bayern München szintje, de ez egy magyar futballista számára hihetetlen lehetőség. A csapat korábbi klasszis támadója, Ivan Klasnic vette a fiamat a szárnyai alá, ennek nagyon örülünk, hiszen egy tizenhat éves fiúnak ilyen mentorra van szüksége.”

Fia útját egyengetve belelát már annyira a magyar és a külföldi utánpótlásképzésbe, hogy észrevegye a markáns különbségeket.

„Már az Eszék akadémiája is teljesen más szint volt. Bár a fiam 191 centiméter magas és nagyszerű fizikumú, jelentős lemaradással érkezett meg a többiek közé. Már a 28 tagú keretbe kerülésért is óriási harc volt, nem lehetett edzésen lazsálni, különben egyszerűen kiteszik az ember szűrét. Technikailag rengeteget fejlődött ebben az időszakban, de a kemény munka ellenére is nehéz feladata volt. A horvátok ebben előttünk járnak, a gyerekek már ilyen fiatalon is olyanok, mint a piacon a portékák, az ügynökök, menedzserek tudatosan alakítják ázsiójukat” – tette hozzá Andruskó Attila.