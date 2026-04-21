Meglátogatta korábbi csapattársait a Népligetben Varga Barnabás

2026.04.21. 16:54
Varga Barnabás AEK Athén Ferencváros
A görög bajnoki szünetet kihasználva meglátogatta korábbi ferencvárosi csapattársait Varga Barnabás, az AEK Athén magyar válogatott csatára – adja hírül a IX. kerületi klub honlapja.

„Nagyon jó volt újra találkozni a srácokkal, amikor aláírtam a görögökhöz, akkor nem is igazán tudtam elköszönni a Fraditól úgy, ahogy akartam. Öröm volt visszatérni egy kicsit, csütörtökig most Magyarországon leszek” – idézi a régi csapattársainak kávét is felszolgáló Vargát a fradi.hu.

A rutinos támadó a görögországi benyomásairól is beszélt.

„Őszintén szólva, olyan számottevő különbséget én nem érzékeltem, de a játék azért minden szegmensében kicsit technikásabb, intenzitásban és fizikális oldalról nézve picit más a játék. Több top csapat van, 5-6 hasonló erősségű klub küzd egymással, ennyiben jobb a bajnokság, mert itt, Magyarországon csak a Fradi van, és talán most már az ETO” – mondta.

 

 

