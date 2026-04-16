Óriási bravúrra lenne szükség Varga Barnabásék továbbjutásához



Csak magának köszönheti az AEK Athén, hogy roppant nehéz helyzetben várja a Rayo Vallecano elleni Konferencialiga-párharc csütörtök esti visszavágóját: a görög csapatnak is megvoltak a helyzetei az idegenbeli találkozón, mégis 3–0-s vereséget szenvedett. A továbbjutási esélyei egészen minimálisra csökkentek a háromgólos hátrány következtében, a Football Meets Data szimulációi alapján mindössze 5.5 százalékot jósol a klubnak, hogy sikerül kiejtenie spanyol riválisát, a sorozat megnyerésére pedig 0.7 százalékot – a favorit a Crystal Palace 48 százalékkal.

Alighanem az athéni szurkolók is többre tartják, ha kedvenceik a 2022–2023-as idény után ismét megnyerik a görög bajnokságot (erre minden esély megvan, hiszen ötpontos előnnyel vezetik a tabellát a PAOK előtt), ám arra azért aligha számítottak, hogy szinte lehetetlen helyzetbe kerül a csapatuk a Konferencialiga negyeddöntőjének első meccse után. Érdemes megjegyezni, hogy a 2021-ben indult Konferencialiga történetében még nem fordult elő olyan, hogy egy klub háromgólos hátrányt ledolgozva jusson a következő körbe, úgyhogy nem csoda, hogy a görög sajtó is inkább az AEK kosárlabdacsapatával foglalkozik, amely a Badalonával csap össze a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe jutásért.

Marko Nikolics vezetőedző ugyan a madridi vereséget követő sajtótájékoztatóján egyértelművé tette, továbbra is bízik a játékosaiban és az elődöntős szereplésben, optimizmusát kevés tényező táplálhatja. A legnagyobb fejtörést a csapatkapitány Petrosz Matalosz sérülése mellett az okozhatja neki, hogy Luka Jovics a madridi összecsapás 88. percében felelőtlen szabálytalansága miatt sárga lapot kapott, amiért csütörtökön eltiltását tölti. A kétcsatáros játékot így aztán legeredményesebb támadója, a minden sorozatot figyelembe véve húsz gólt jegyző szerb kilences nélkül kell alkalmaznia. A Gazzetta szerint az a kérdés, vajon Zini, esetleg Mijat Gacsinovics lesz-e Varga Barnabás párja elöl.

Ha már a 31 éves magyar csatárt szóba hoztuk: a Rayo Vallecano elleni visszavágó lesz a tizenötödik nemzetközi kupamérkőzése az évadban. Mutatója lehengerlő, 11 gólt szerzett – hatot a Bajnokok Ligája selejtezőjében, négyet az Európa-liga főtábláján, egyet a Konferencialigában –, igaz, ebből tízet a Ferencvárosban, az AEK színeiben a Celje kapuját vette be a nyolcaddöntőben. A válogatott mérkőzések miatti szünet óta felépült sérüléséből, két mérkőzésen kezdőként szerepelt, ám egyszer sem volt eredményes. Biztató előjel viszont, hogy a nemzetközi sorozatokban elemében van, és valószínűleg csapata játéka hazai pályán, Jovics hiányában rá lesz kihegyezve. A Rayo Vallecano védőinek aligha lesz egyszerű feladatuk az athéni éjszakában, főleg a beadások semlegesítésével gyűlhet meg a bajuk Európa egyik legjobban fejelő játékosával szemben.

KONFERENCIALIGA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

18.45: AZ (holland)–Sahtar Doneck (ukrán)

Az első mérkőzésen: 0–3

21.00: Fiorentina (olasz)–Crystal Palace (angol)

Az első mérkőzésen: 0–3

21.00: AEK Athén (görög)–Rayo Vallecano (spanyol)

Az első mérkőzésen: 0–3

21.00: Strasbourg (francia)–Mainz (német) (Tv: Sport1)

Az első mérkőzésen: 0–2