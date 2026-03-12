Vívó világkupa: április harmadik hétvégéjén lesz a budapesti párbajtőr GP

A hazai szövetség (MVSZ) honlapja csütörtökön számolt be a nemzetközi szövetség (FIE) végrehajtó bizottságának friss döntéséről. Ennek értelmében a jövő hétvégén már megrendezik a limai tőr Grand Prix-t, majd március utolsó hetében a párbajtőr és kard világkupákat, köztük a budapesti férfi kard Gerevich-Kovács-Kárpáti vk-t. A most hétvégére tervezett budapesti párbajtőr Westend Grand Prix átkerült április közepére, a helyszín ugyanakkor még bizonytalan.

Tamás Henriette, a FIE alelnöke, magyar szövetség főtitkára a hunfencing.hu oldalnak elmondta, hogy a rendezésekkel érintett országok képviselői beszámoltak az aktuális helyzetről, így ő maga is a hazairól, „hogy megfelelő döntés születhessen”. Mint mondta, kitekintettek más sportágak eseményeire és úgy foglaltak állást, hogy bár valóban feszült a helyzet, meg kell tudni oldani a biztonságos utazást a sportolók számára és folytatni kell a sportéletet.

„Hazai rendezőként és szervezőként fontos volt számunkra, hogy a két legfontosabb versenyünket meg tudjuk tartani. Most az újabb feladat az, hogy méltó helyszínt találjunk a Westend párbajtőr GP-nek, mivel a BOK Csarnok abban az időpontban foglalt.” – fogalmazott.

A FIE korábban azért halasztotta két hétvége versenyeit, mert a közel-keleti háborús helyzet és az abból adódó utazási nehézségek miatt nem látta biztosítottnak az egyenlő versenyzési lehetőség elvének biztosítását.