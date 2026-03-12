Nemzeti Sportrádió

Vívó világkupa: április harmadik hétvégéjén lesz a budapesti párbajtőr GP

2026.03.12. 15:48
null
Fotó: Kovács Péter
Címkék
Budapest vívás kard Gerevich-Kovács-Kárpáti férfi kard Grand Prix párbajtőr Grand Prix
Folytatódik a felfüggesztett vívószezon, a jövő héttől minden az eredeti versenynaptár szerint halad tovább, az elmaradt vagy elmaradó versenyeket, köztük a budapesti párbajtőr Grand Prix-t április 17. és 19. között pótolják.

A hazai szövetség (MVSZ) honlapja csütörtökön számolt be a nemzetközi szövetség (FIE) végrehajtó bizottságának friss döntéséről. Ennek értelmében a jövő hétvégén már megrendezik a limai tőr Grand Prix-t, majd március utolsó hetében a párbajtőr és kard világkupákat, köztük a budapesti férfi kard Gerevich-Kovács-Kárpáti vk-t. A most hétvégére tervezett budapesti párbajtőr Westend Grand Prix átkerült április közepére, a helyszín ugyanakkor még bizonytalan.

Tamás Henriette, a FIE alelnöke, magyar szövetség főtitkára a hunfencing.hu oldalnak elmondta, hogy a rendezésekkel érintett országok képviselői beszámoltak az aktuális helyzetről, így ő maga is a hazairól, „hogy megfelelő döntés születhessen”. Mint mondta, kitekintettek más sportágak eseményeire és úgy foglaltak állást, hogy bár valóban feszült a helyzet, meg kell tudni oldani a biztonságos utazást a sportolók számára és folytatni kell a sportéletet.

„Hazai rendezőként és szervezőként fontos volt számunkra, hogy a két legfontosabb versenyünket meg tudjuk tartani. Most az újabb feladat az, hogy méltó helyszínt találjunk a Westend párbajtőr GP-nek, mivel a BOK Csarnok abban az időpontban foglalt.” – fogalmazott.

A FIE korábban azért halasztotta két hétvége versenyeit, mert a közel-keleti háborús helyzet és az abból adódó utazási nehézségek miatt nem látta biztosítottnak az egyenlő versenyzési lehetőség elvének biztosítását.

 

Budapest vívás kard Gerevich-Kovács-Kárpáti férfi kard Grand Prix párbajtőr Grand Prix
Legfrissebb hírek

Kerek évfordulóhoz érkezett Mohamed Aida tőrvívó

Egyéb egyéni
2 órája

Dömölky Lídia: Mindent a vívástól kaptam

Egyéb egyéni
2026.03.09. 06:26

Vívás: már a vb áll a kadétok és a juniorok fókuszában

Utánpótlássport
2026.03.08. 09:00

A hónap utánpótlásedzője: február jelöltjei

Utánpótlássport
2026.03.06. 08:55

Vívás: elhalasztják a budapesti Grand Prix-versenyt

Egyéb egyéni
2026.03.04. 18:10

Strandröplabda Pro Tour: idén is szeptember elején lesz a budapesti verseny

Röplabda
2026.03.04. 17:37

Kérdéses, hogy megrendezik-e jövő hétvégi budapesti vívó GP-t

Egyéb egyéni
2026.03.02. 17:53

Vívás: Komjáthy Boglárka elbírta az esélyesség terhét a kadét Eb-n

Utánpótlássport
2026.03.01. 14:53
Ezek is érdekelhetik