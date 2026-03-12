Héder Barna kiüresítette a cégét, a végrehajtó sem tudja utolérni

2025 szeptemberében számoltunk be arról, hogy Héder Barna 47 embernek tartozik, akik a 2021-ben és 2024-ben megrendezett olimpiai vívóversenyek forgatásán dolgoztak neki. Az ott elvégzett munkájuk után járó pénzt a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz (NOB) tartozó Olympic Broadcasting Services (OBS) utalta át Héder számlájára, ám az összeg nem érkezett meg a stábtagoknak azóta sem. Tavaly azt az ígéretet tette Héder, hogy legkésőbb októberben mindenki megkapja a megfelelő fizetségét.

Lapunk újabb értesülései szerint azonban ez azóta is várat magára, sőt, a Sportos Aramis Média Zrt.-t (amellyel a szerződéseket is megkötötte a munkavállalókkal) kiüresítette. Valószínűsíthetően korábbi nagy összegű tartozásai miatt az egyik ingatlanát orosz nemzetiségű személyre ruházta át. Továbbá három ingatlanhirdetés került fel Héderhez köthetően az egyik weboldalra, melyekben balatonfüredi ingatlanait árulja. Ezek közül az elsőt már visszavonták, a második él, melyben két ingatlan is meg volt hirdetve, azonban a kisebbiket már eladták. A kisebbik eladott árából (a két ingatlan hirdetési ára nagyságrendileg 400 millió forint volt) könnyűszerrel kifizethette volna a tartozásait volt munkavállalóinak, de ez nem történt meg. Az utolsó hirdetés azóta is elérhető, abban saját magántelefonszámával hirdet Héder egy füredi, a városközpontban található villát több mint 300 millió forintért.

Többször is kezdeményeztek végrehajtást a korábbi műsorvezető ellen, de ezeket kikerülendő, feltehetően más nevére íratta az addig a tulajdonában lévő egyéb ingóságait is. S ha ez még nem lenne elég, egy ingatlanirodát is üzemeltetett, ám a cég felszámolás alatt áll, ráadásul eltiltották őt a cégvezetéstől egészen 2030-ig. Kérdés ezek után, hogyan lehet még ma is cégvezető a Sportos Aramisnál, hiszen a frissen letöltött céginformációs adatlapon még mindig az ő neve szerepel egyedüli tulajdonosként „egyszemélyes igazgatóság” meghatározással.

Azt is megtudtuk, hogy az eddig ismert legalább 50 millió forinton felül több mint 20 millió forinttal tartozik még Héder emberi erőforrás igénybevétele miatt, melyre a fent említett olimpiai közvetítéseken volt szüksége. Továbbra is csak ígérgetéssel tartja fenn a látszatát annak, hogy valódi lépéseket tesz a megoldás érdekében, de félő, hogy hoppon maradnak a munkavállalók és ingyen dolgoztak neki hetekig. Január negyedikén ígérte legutóbb, hogy jelentkezik friss információval, de semmi sem történt és elérhetetlen, nem reagál a telefonhívásokra, SMS-ekre sem. Ráadásul Héder volt munkavállalóinak írt levelében fizetésképtelenségét a lapunk által írt korábbi cikkekre hárította. Állítása szerint sokan elfordultak tőle a negatív hírek hatására, aminek következtében az üzleti életben sem tudja mozgósítani a még megmaradt lehetőségeit.