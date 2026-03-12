Nemzeti Sportrádió

Kerek évfordulóhoz érkezett Mohamed Aida tőrvívó

2026.03.12. 13:30
Mohamed Aida ötvenéves (Fotó: Árvai Károly)
Kerek évfordulóhoz érkezett a szír édesapától és magyar édesanyától származó tőröző, a hét olimpiai szereplésével magyar csúcstartó Mohamed Aida ugyanis március 12-én ötvenéves.

Mohamed Aida 1996-tól összesen hét olimpián indult – ezzel pedig magyar szereplési csúcstartónak számít –, háromszor zárt negyedikként – 2004-ben egyéniben, 1996-ban és 2008-ban pedig csapatban –, világbajnoki ezüstérmes, és ötszörös vb-bronzérmes, 2007-ben pedig Európa-bajnoki címet szerzett csapatban, s emellett négy ezüst- és négy bronzérme is van a kontinenstornákról. 

Született: 1976. március 12., Budapest 
Sportága: (tőr)vívás
Klubjai: MTK, Törekvés, UTE 
Edzői: Solti Antal, Madarász Magdolna
Kiemelkedő eredményei: 3x olimpiai 4. (egyéni, 2004; csapat, 1996, 2008), olimpiai 6. (csapat, 2000), vb-2. (egyéni, 1993), 5x vb-3. (egyéni, 2002, 2003, 2006, 2007; csapat, 1994), Európa-bajnok (csapat, 2007), 4x Eb-2. (egyéni, 1992; csapat, 2001, 2002, 2008), 4x Eb-3. (egyéni, 2015; csapat, 1999, 2013, 2024)
MOHAMED Aida  

Kilencévesen kezdett vívni, első felnőtt érmét az 1990-es országos bajnokságon szerezte, s a következő években junior és kadett korosztályban is világbajnoki címet szerzett, ezeket pedig később meg is védte. Mindössze 17 évesen, 1993-ban második lett az év sportolónője választáson, s ebben az évben ő lett az év legjobb magyar női vívója. Első alkalommal 1995-ben nyert egyéni felnőtt magyar bajnoki címet, egy évvel később első olimpiáján a negyedik helyen zárt csapatban.

Mohamed Aida hosszú karrierje alatt egyéniben – 1995 és 2014 között – összesen 10 alkalommal szerzett magyar bajnoki címet, kilenc alkalommal pedig csapatban diadalmaskodott – utóbbi számban 1990 és 2020 között 26 alkalommal lett érmes. Öt alkalommal választották az év legjobb magyar vívónőjének.

Hosszú pályafutása során két lánygyermeknek adott életet, családjával pedig kétlaki életet folytat, hiszen férje kanadai, így hol Magyarországon, hol Kanadában tartózkodik.

