Jön a nagy sportvita a HírTV-n, a Nemzeti Sport is itt ott lesz!

Lapunk főszerkesztője, Szöllősi György is részt vesz a vitán (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Milyen helyzetben volt a magyar sport az elmúlt 16 évben? Milyen jövő előtt áll? Mi a tét a választáson a sport szempontjából? Többek között ezen kérdések kapcsán ütköztetik a véleményüket a műsor meghívott vendégei:

• Kele János, közgazdász

• Szabó Gábor, az Eurosport magyar adásának főszerkesztője

• Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke

• Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője

A „Nagy sportvita” a Lelátó című műsor keretében hétfő este 22.30-kor kezdődik élőben a HírTV-n, a műsorvezető Perjési Tamás lesz.