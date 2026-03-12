Nemzeti Sportrádió

Jön a nagy sportvita a HírTV-n, a Nemzeti Sport is itt ott lesz!

Munkatársunktól Munkatársunktól
2026.03.12. 15:20
null
Képernyőkép: HírTV
Címkék
Nagy sportvita HírTV Szöllősi György
Vitát rendeznek a magyar sport helyzetéről jövő hétfőn 22.30-tól, a HírTV Lelátó című műsorában – jelentette be a műsorvezető, Perjési Tamás a hivatalos Facebook-oldalán.
Lapunk főszerkesztője, Szöllősi György is részt vesz a vitán (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Milyen helyzetben volt a magyar sport az elmúlt 16 évben? Milyen jövő előtt áll? Mi a tét a választáson a sport szempontjából? Többek között ezen kérdések kapcsán ütköztetik a véleményüket a műsor meghívott vendégei:

• Kele János, közgazdász
• Szabó Gábor, az Eurosport magyar adásának főszerkesztője
• Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke
• Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője

A „Nagy sportvita” a Lelátó című műsor keretében hétfő este 22.30-kor kezdődik élőben a HírTV-n, a műsorvezető Perjési Tamás lesz.

 

Nagy sportvita HírTV Szöllősi György
Legfrissebb hírek

Miskolcon is bemutatták a Futbólia visszahódítását

Magyar válogatott
2026.03.06. 23:31

Futbólia visszahódítása – könyvbemutató Miskolcon

Magyar válogatott
2026.03.03. 11:44

Debrecenben is bemutatták a Futbólia visszahódítása című könyvet

Magyar válogatott
2026.03.03. 10:43

Védjük meg a magyar sportot! – Szöllősi György jegyzete

Egyéb egyéni
2026.02.15. 23:43

Lapunk főszerkesztője is jelölt az AIPS Europe végrehajtó bizottságába

Egyéb egyéni
2026.02.15. 13:41

Futbóliáról a Magas-Tátrában

Magyar válogatott
2026.02.03. 22:28

„Ez a könyv segít mindenkinek, hogy ne csak nézze, hanem lássa is, mi történik” – szakértők beszéltek a Futbólia visszahódításáról

Minden más foci
2026.01.23. 10:04

Bemutatták a Futbólia visszahódítása című könyvet

Magyar válogatott
2026.01.22. 15:56
Ezek is érdekelhetik