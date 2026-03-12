Jön a nagy sportvita a HírTV-n, a Nemzeti Sport is itt ott lesz!
Vitát rendeznek a magyar sport helyzetéről jövő hétfőn 22.30-tól, a HírTV Lelátó című műsorában – jelentette be a műsorvezető, Perjési Tamás a hivatalos Facebook-oldalán.
Milyen helyzetben volt a magyar sport az elmúlt 16 évben? Milyen jövő előtt áll? Mi a tét a választáson a sport szempontjából? Többek között ezen kérdések kapcsán ütköztetik a véleményüket a műsor meghívott vendégei:
• Kele János, közgazdász
• Szabó Gábor, az Eurosport magyar adásának főszerkesztője
• Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke
• Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője
A „Nagy sportvita” a Lelátó című műsor keretében hétfő este 22.30-kor kezdődik élőben a HírTV-n, a műsorvezető Perjési Tamás lesz.
