Vasárnaptól rendezik a Fehérvár AV19 Klagenfurt elleni negyeddöntőjét

2026.03.12. 14:32
A korábbiakkal ellentétben mégis már ezen a héten megkezdődik az osztrák jégkorongbajnokság rájátszásának negyeddöntője a Fehérvár AV19 és a Klagenfurt között. Eredetileg már kedden elkezdődött a párharc a felek között, de az első mérkőzés a 18. percben félbeszakadt, miután Jordan Murray, a klagenfurtiak kanadai játékosa rosszul lett, s újra kellett éleszteni a kispadnál.

A fehérváriak hivatalos honlapja csütörtökön délelőtt arról számolt be, hogy már vasárnap megkezdődik a Klagenfurt elleni negyeddöntő, s a folytatásban kétnaponta játszanak a csapatok egymás ellen. Noha az első szerdai hírek még arról szóltak, hogy a liga azt tervezi, hogy rövidít a két csapat negyeddöntős párharcán, végül a csütörtökön megjelentek ennek ellentmondanak, s marad az eredeti, az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc.

Az első meccset vasárnap rendezik Klagenfurtban, s a továbbiakban kétnaponta játszanak váltott helyszínekkel, az egyik fél negyedik győzelméig.

Ami Murrayt illeti, a játékos állapota javul, s a klagenfurtiak tájékoztatása szerint a következő napokban akár át is helyezhetik a helyi kórház általános részlegére az intenzívről.

A NEGYEDDÖNTŐ ÚJ MENETRENDJE
MÁRCIUS 15., VASÁRNAP
18.00: EC KAC–Hydro Fehérvár AV19
MÁRCIUS 17., KEDD
19.15: Hydro Fehérvár AV19–EC KAC
MÁRCIUS 19., CSÜTÖRTÖK
19.15: EC KAC–Hydro Fehérvár AV19 
MÁRCIUS 21., SZOMBAT
19.15: Hydro Fehérvár AV19–EC KAC
MÁRCIUS 23., HÉTFŐ
19.15: EC KAC–Hydro Fehérvár AV19 *
MÁRCIUS 25., SZERDA
19.15: Hydro Fehérvár AV19–EC KAC *
MÁRCIUS 27., PÉNTEK
19.15: EC KAC-Hydro Fehérvár AV19 *
*: ha szükséges

 

