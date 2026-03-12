Vasárnaptól rendezik a Fehérvár AV19 Klagenfurt elleni negyeddöntőjét

A fehérváriak hivatalos honlapja csütörtökön délelőtt arról számolt be, hogy már vasárnap megkezdődik a Klagenfurt elleni negyeddöntő, s a folytatásban kétnaponta játszanak a csapatok egymás ellen. Noha az első szerdai hírek még arról szóltak, hogy a liga azt tervezi, hogy rövidít a két csapat negyeddöntős párharcán, végül a csütörtökön megjelentek ennek ellentmondanak, s marad az eredeti, az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc.
Az első meccset vasárnap rendezik Klagenfurtban, s a továbbiakban kétnaponta játszanak váltott helyszínekkel, az egyik fél negyedik győzelméig.
Ami Murrayt illeti, a játékos állapota javul, s a klagenfurtiak tájékoztatása szerint a következő napokban akár át is helyezhetik a helyi kórház általános részlegére az intenzívről.
A NEGYEDDÖNTŐ ÚJ MENETRENDJE
MÁRCIUS 15., VASÁRNAP
18.00: EC KAC–Hydro Fehérvár AV19
MÁRCIUS 17., KEDD
19.15: Hydro Fehérvár AV19–EC KAC
MÁRCIUS 19., CSÜTÖRTÖK
19.15: EC KAC–Hydro Fehérvár AV19
MÁRCIUS 21., SZOMBAT
19.15: Hydro Fehérvár AV19–EC KAC
MÁRCIUS 23., HÉTFŐ
19.15: EC KAC–Hydro Fehérvár AV19 *
MÁRCIUS 25., SZERDA
19.15: Hydro Fehérvár AV19–EC KAC *
MÁRCIUS 27., PÉNTEK
19.15: EC KAC-Hydro Fehérvár AV19 *
*: ha szükséges