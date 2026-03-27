A Hamburg szerződtette az MTK tehetségét – hivatalos

Csütörtökön beszámoltunk róla, hogy Vasiljevic Andrej Hamburgban folytathatja pályafutását. A német klub péntek délelőtt be is jelentette a fiatal játékos érkezését, akiért a Bild híre szerint 1.5 millió eurót fizettek, ehhez még további bónuszok jöhetnek.

Vasiljevic jelenleg az MTK játékosa, 16 éves kora ellenére már az U19-eseknél is szerepet kapott, hat bajnokin ötször volt eredményes.

Fabrizio Romano korábban arról számolt be, hogy több nagycsapat is szeretné megszerezni Vasiljevic játékjogát. Korábban írtunk az RB Leipzig, az Inter és a Benfica érdeklődéséről is.

A kék-fehérek fiataljának édesapja Dusan Vasziljevics, aki az NB I-ben korábban a Kaposvár, az Újpest, a Honvéd és a Videoton színeiben is pályára lépett, a német Energie Cottbusban pedig légiós is volt.

Vasiljevic Andrej (középen) Hamburgban folytatja

A támadó 2026 nyarán csatlakozik a HSV-hoz, és a klub közleménye alapján hosszú távú szerződést írt alá.

„Régóta figyeltük Andrejt – mondta Claus Costa sportigazgató a HSV hivatalos honlapjának. – Rendkívül meggyőző és sokoldalú csatár: magas szinten ötvözi a klasszikus középcsatár-tulajdonságokat, mint a magasság, a technika és a gólérzékenység, és korához képest nagyon érett a játékstílusa. Meggyőződésünk, hogy Andrej nálunk sikerrel teszi meg a következő lépést a pályafutásában.”

„A mostani átigazolás abból a szempontból is különleges az életünkben, hogy olyan futballistáról beszélünk, akinek az édesapja is játékosügynökként dolgozik, ennek köszönhetően a nagyon stabil emberi háttér mellett erős szakmai támasza is a fiának – mondta az átigazolás kapcsán Esterházy Mátyás, az EM Sports tulajdonosa. – Ezzel együtt Dusannal úgy éreztük, hogy a nemzetközi piacon szerzett sokéves tapasztalatunkkal és rálátásunkkal képesek vagyunk segíteni Andrej jövőjét. Az édesapjával két éve vagyunk szoros kapcsolatban, és örömteli, hogy a fia jövőjével kapcsolatban ugyanazt a klubot gondoltuk ideális következő lépcsőfoknak. Nagyon bízunk ebben a projektben, mert olyan potenciál rejlik Andrejben, amely nemzetközi szinten is fényes karriert vetít előre. Boldog vagyok, hogy olyan üzletben játszottunk szerepet, amely mind a Hamburg, mind az MTK számára fontos üzenetet hordoz. Ez a klubváltás is bizonyítja, hogy a fővárosi klub remek kiválasztási rendszerrel és képzéssel rendelkezik, és olyan emberek vezetik, akik értik a nemzetközi futball működését. Ennek is köszönhető, hogy közvetlenül Vitályos Viktor átigazolása után egy újabb, európai szinten is kiemelkedő transzfert sikerült megvalósítanunk közösen. Pécsi Ármin, Vitályos Viktor vagy most éppen Vasiljevic Andrej példája azt mutatja, hogy ha a játékosok a megfelelő időben és szinten megkapják a szükséges bizalmat és játékperceket, akkor a magyar klubokkal karöltve képesek vagyunk nemzetközi szinten is kiemelkedő üzleti lehetőségeket teremteni.”