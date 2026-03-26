A Hamburg szerződteti az MTK tehetségét – sajtóhír

2026.03.26. 19:12
Vasiljevic Andrej nagyon közel áll a hamburgi szerződéshez
MTK Vasiljevic Andrej Hamburg Dusan Vasziljevics
Fabrizio Romanóhoz hasonlóan a Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Hamburg szerződteti Vasiljevic Andrejt, az MTK 16 éves támadóját.

 

Romano szerint több klub verseng a játékosért, de a Hamburg áll a legközelebb ahhoz, hogy szerződést kössön Vasiljeviccsel, és ezt hamarosan be is jelentik. A németek részéről a klub sportigazgatója, Claus Costa személyesen vezeti a tárgyalást.

A kék-fehérek fiataljának édesapja Dusan Vasziljevics, aki az NB I-ben korábban a Kaposvár, az Újpest, a Honvéd és a Videoton színeiben is pályára lépett, a német Energie Cottbusban pedig légiós is volt.

 

MTK Vasiljevic Andrej Hamburg Dusan Vasziljevics
