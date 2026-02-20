Szűcs Kornél bajnok lenne a Vojvodinával

Még hotelban?

Igen, egyelőre ott lakom, de már megnéztem néhány lakást, a klub és a csapattársak is adtak tanácsokat, hamarosan megtalálom a nekem tökéleteset – mondta lapunknak a 24 éves Szűcs Kornél, akit kivásárolt az angol harmadik ligás plymouthi szerződéséből a szerb élvonalbeli FK Vojvodina. – Valószínűleg azt választom, amelyik mindössze tízpercnyi autóútra van a klub edzőközpontjától, valamint a belvárostól. Kedden tréningeztem először a csapattal, hat edzőpálya is a rendelkezésünkre áll, nagyszerű öltözők, konditerem – az alapján, amit eddig láttam, nem lehet okom panaszra, minden feltétel adva van a minőségi munkához.

Miért döntött a váltás mellett?

Az első, 2024–2025-ös idényemben, még az angol másodosztályban alapembernek számítottam, harminchat bajnokin léptem pályára a Plymouthban. Sajnos kiestünk, így az őszt már a harmadik ligában kezdtük, de miután megsérültem és kihagytam másfél hónapot, nem tudtam visszaverekedni magamat a csapatba, csak elvétve kaptam szerepet, leginkább csereként – azért így is összejött az idényben huszonegy bajnoki. Csak a középmezőnyben áll a Plymouth, nem volt rá reális esély, hogy visszaküzdjük magunkat a Championshipbe. Az átigazolási időszak elején abban maradtam az engem képviselő CMG menedzser­irodával, hogy keressünk megoldást, mert szeretnék váltani. Szerencsére voltak érdeklődők, de így is nehezen haladtunk, mert a Plymouth eleinte visszautasította a Vojvodina ajánlatait, és másoknak is nemet mondott. Végül a hajrában sikerült megegyezniük a kluboknak, így mégis első osztályú, ráadásul dobogóért harcoló csapatban futballozhatok.

Kikérte valakinek a véleményét, mielőtt aláírt az újvidéki klubhoz?

Persze. Még Diósgyőrben volt edzőm Dragan Vukmir, elmondta, hogy erős klub a Vojvodina, mindenképpen menjek. Beszéltem két korábbi diósgyőri társammal is, a védő Dejan Karannal és a kapus Braniszlav Daniloviccsal, ők is úgy vélték, nyugodtan írjak alá, jól döntök. Kicentiztük, hiszen Szerbiában a múlt héten pénteken zárult le az átigazolási időszak, én pedig aznap köteleztem el magam.

Jelenleg a harmadik helyen áll a Vojvodina, az éllovas Crvena zvezda mindössze öt ponttal szerzett többet. Meglehet a bajnoki cím?

Jó lenne meglepetést szerezve az élen zárni. Még hét bajnoki van hátra az alapszakaszból, majd következik a rájátszás, vagyis lesz arra lehetőségünk, hogy akár az első helyen végezzünk. Szeretnék ebben kulcsszerepet játszani, hiszem, hogy jól döntöttem a váltáskor, és megtalálom a helyem. Az eddigi klubcseréimben nem csalódtam: Diósgyőrből Kecskemétre, onnan pedig Angliába kerültem, rendre jó döntést hoztam, remélem, így lesz ez most is.

Miben fejlődött leginkább Angliában?

Mindenben, különösen gondolkodásban és erőnlétben. Odakint három edzővel dolgozhattam együtt, Wayne Rooney-val, Miron Musliccsal és Tom Cleverley-vel, s nyugodtan mondhatom, mindegyiküktől lehetett tanulni, nagy hangsúlyt fektettek az egyéni képzésre is. Egy pillanatig sem bántam meg, hogy a Plymouthba kerültem, több lettem odakint.

A szombati, Novi Pazar elleni hazai bajnokin bemutatkozhat új csapatában?

Ha megérkezik a játékengedélyem, igen, ott lehetek a keretben, meglátjuk, a vezetőedző pályára küld-e vagy sem.

Milyen poszton számítanak a játékára?

Alapvetően belső védőként, de a védelem jobb oldalán is játszhatok, azt is kedvelem. Angliában szerepeltem a négyvédős rendszerben belső hátvédként, és a háromvédős szisztémában is futballoztam belül, de ebben az esetben a középpálya jobb oldalán is. Több poszton bevethető labdarúgó vagyok, így jobb esélyem van bekerülni a Vojvodina kezdőcsapatába.

Kétezerhuszonnégy októberében, a Bosznia-Hercegovina elleni idegenbeli Nemzetek Ligája-mérkőzésen mutatkozott be a válogatottban, csereként a hajrában kapott szerepet, azóta nem lépett pályára. Klubváltásában az is közrejátszott, hogy az angol harmadik ligából talán nehezebb bekerülni a nemzeti együttes keretébe?

Igen, azért mégiscsak az első osztályban szerepelhetek, ráadásul erős csapatban, amely jó eséllyel a nemzetközi kupában is megmutathatja magát. Persze az angol harmadik osztályból is lehet valaki válogatott, de az a liga nincs annyira szem előtt, mint a szerb élvonal. Ahhoz, hogy újra érkezzen meghívó a válogatottba, kiemelkedően és rendszeresen kell futballoznom, a többit meg Marco Rossi szövetségi kapitány eldönti...