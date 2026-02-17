Kerkez Milos teljesítményét elemezték és dicsérték – videó

A Liverpool szombaton 3–0-ra legyőzte otthon a Brightont, ezzel bejutott a nyolcaddöntőbe. Kerkez Milos gólpasszt adott (Szoboszlai Dominik pedig gólt szerzett), de nem feltétlenül ezt emelte ki az elemzés során az LFC TV szakértője. A Poolban korábban 22 mérkőzésen pályára lépő Neil Mellor szerint támadásban és védekezésben is egyre érettebben játszik a magyar válogatott balhátvéd, és egyre többször lehet ilyen teljesítményt látni tőle.

A videóban látható jelenetekhez a következő kommentárokat fűzte a szakértő: „Nyújtott már ilyen teljesítményt, nem egyedi eset, és egyre többet látjuk tőle. Imádom, ahogy előretör, majd visszaveszi a labdát a jobb lábára, miközben nem is jobblábas. Ezt várjuk tőle. Egy kis mozgás, aztán már fut is be a védelem mögé. Azt hihetnénk, kirúgás lesz belőle, de kiharcol egy szögletet. Remek védekezés. Felismeri a veszélyt, ezért a támadó útjába áll. Hosszú sprintet vág le, hogy helyzetet teremtsen. Támadni akar, közel ötven métert fut, hogy lövőhelyzetbe kerüljön. Szerintem nagyon éles és éber, s képes észlelni a veszélyt. Itt is látni, hogy picit odanéz, aztán sprintel, hogy elcsípje a labdát és megelőzze az esetleges problémát. Itt a Brighton-szöglet után kontrázik, és jól helyezkedik, hogy elérje a labdát. Minteh veszélyes játékos, a kispadról szállt be. Nagyon agilis, de Kerkez felveszi a pozíciót, nem ront rá, nem szabálytalankodik, nem csinál butaságot. Majd érkezik a segítség Gakpótól, és amikor szerelni kell, akkor szerel. Szerintem így játszik egy topvédő.”

A „vörösök” az FA-kupa következő fordulójában a Wolverhampton Wanderers vendégei lesznek a március 7–8-i hétvégén, de addig még több meccs is vár rájuk – vasárnap a Nottingham Forest otthonába látogatnak a bajnokságban.