A Sky értesülése szerint a Rapid első körben elutasította az FTC ajánlatát Bolla Bendegúzért
A Sky Sport ausztriai lapja úgy tudja, a Ferencváros szeretné szerződtetni a magyar válogatott Bolla Bendegúzt a Rapid Wientől, de az osztrák klub nem engedné el játékosát.
A csakfoci.hu szúrta ki, hogy az osztrák Sky csütörtökön arról írt, hogy információi szerint az NB I-ben címvédő Ferencváros szerződtetné a Rapid Wientől a magyar válogatott Bolla Bendegúzt, de a bécsi klub első körben elutasította az ajánlatot.
Markus Katzer sportigazgató épp csütörtökön nyilatkozott Bolláról a csapat sajtótájékoztatóján: „Bendi abszolút alapember, fontos játékosunk. Nem tudom, hogy megfelelő terep-e a téli átigazolási időszak ahhoz, hogy megváljunk tőle.”
A Sky hozzáteszi, a 34-szeres válogatott játékos szerződése 2027-ig szól, így nyári eladása már valószerűbb volna.
A sajtóhír miatt kerestük a Ferencvárost is, amint reagál a klub, cikkünket frissítjük.
