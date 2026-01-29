Nemzeti Sportrádió

A Sky értesülése szerint a Rapid első körben elutasította az FTC ajánlatát Bolla Bendegúzért

CS. M.CS. M.
Vágólapra másolva!
2026.01.29. 20:21
null
Bolla Bendegúzt állítólag szerződtetné a Ferencváros (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
FTC légiósok labdarúgó NB I Bolla Bendegúz Ferencváros
A Sky Sport ausztriai lapja úgy tudja, a Ferencváros szeretné szerződtetni a magyar válogatott Bolla Bendegúzt a Rapid Wientől, de az osztrák klub nem engedné el játékosát.

 

A csakfoci.hu szúrta ki, hogy az osztrák Sky csütörtökön arról írt, hogy információi szerint az NB I-ben címvédő Ferencváros szerződtetné a Rapid Wientől a magyar válogatott Bolla Bendegúzt, de a bécsi klub első körben elutasította az ajánlatot.

Markus Katzer sportigazgató épp csütörtökön nyilatkozott Bolláról a csapat sajtótájékoztatóján: „Bendi abszolút alapember, fontos játékosunk. Nem tudom, hogy megfelelő terep-e a téli átigazolási időszak ahhoz, hogy megváljunk tőle.”

A Sky hozzáteszi, a 34-szeres válogatott játékos szerződése 2027-ig szól, így nyári eladása már valószerűbb volna.

A sajtóhír miatt kerestük a Ferencvárost is, amint reagál a klub, cikkünket frissítjük.

 

FTC légiósok labdarúgó NB I Bolla Bendegúz Ferencváros
Legfrissebb hírek

Az öngólt vétő Ötvös Bence után Igor Jesus is betalált a Ferencváros kapujába – videó

Európa-liga
1 órája

Európa-liga: Nottingham Forest–Ferencvárosi TC

Európa-liga
2 órája

Egy változás a múlt hetihez képest: itt a Ferencváros kezdője a Forest ellen!

Európa-liga
2 órája

Az FTC és a Honvéd kifizeti a Csíkszereda bírságát

Labdarúgó NB I
3 órája

„Óriási motivációt jelent” – megmutatta kisfiát Böde-Bíró Blanka

Kézilabda
7 órája

Zachariassen fél év múlva megkaphatja a magyar állampolgárságot

Európa-liga
8 órája

Szalai Attila: Én is vágyom a stabilitásra

Légiósok
9 órája

Világi Bálint: Legyünk öt éven belül stabil európai kupaszereplők

Labdarúgó NB I
10 órája
Ezek is érdekelhetik